Canada, vestito da Batman si cala sulla scena del crimine. Ma i poliziotti armati lo allontanano (video)

Vestito da Batman si cala sulla scena del crimine. «Serve aiuto?», chiede il Supereore, ma gli agenti lo allontanano. È successo in Canada a Kelowna, nella British Columbia, nel corso di un’operazione delicata e pericolosa: la scena esilarante, filmata da un passante, è finita sui media locali e ha letteramente sedotto il web. Come riportato da SkyTg, quando Batman si è avvicinato per dare il “suo contributo” i poliziotti armati lo hanno cacciato assicurando di “avere tutto sotto controllo”.

L’uomo è abbastanza noto nella località: si fa chiamare “Okanagan Batman” ed è un appassionato di supereroi che si traveste per feste ed eventi sui fumetti e ha anche una pagina Facebook. Sulla scena del crimine è arrivato con la sua Batmobile, ovvero un pick-up nero con il simbolo del pipistrello sul retro.

Un portavoce della polizia locale ha dichiarato che per quanto riguarda la presenza di Batman sulla scena, «quando è in corso un’operazione armata, quindi molto pericolosa, i cittadini dovrebbero rimanere lontani dall’area per non mettere a repentaglio la propria vita». Poi ha aggiunto: «Il gesto di quest’uomo è stato sciocco perché ha messo a rischio se stesso e l’intera operazione che si stava svolgendo molto rapidamente».