Carro armato russo spara a un ciclista nelle strade di Bucha: un drone riprende tutta la scena (video)

Un drone delle forze ucraine ha ripreso il momento in cui un carro armato russo colpisce un ciclista a Bucha, la cittadina a pochi km da Kiev dove decine di corpi di civili sono stati trovati in strada dopo la ritirata delle forze Russia. Le immagini sono state rilanciate sui social da Bellingcat, che ha geolocalizzato l’accaduto in via Yablunska, dove sono stati filmati e fotografati più cadaveri.

Ieri anche le immagini satellitari avevano confermato i massacri a Bucha. Nelle immagini, risalenti a più di 3 settimane fa, quando le milizie russe erano ancora presenti nella città, si vedono i corpi privi di vita di diversi civili uccisi e abbandonati per strada. Da Mosca hanno rigettato le accuse di colpevolezza per la strage, sostenendo che i video che mostrano i civili morti nella città ucraina sono stati ordinati dagli Stati Uniti nell’ambito di un complotto per incolpare la Russia. Secondo ulteriori analisi condotte dal Visual Investigations team del Nyt le persone uccise sarebbero state abbandonate in strada per oltre tre settimane. Il video del ciclista colpito dai tank russi sembra inattaccabile, come veridicità.