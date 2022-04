Arrestato lo stalker della pallavolista Alessia Orro. L’aspettava agli allenamenti vicino al Palazzetto dello sport

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, con l’accusa di atti persecutori nei confronti di una giocatrice di pallavolo di una squadra di serie A e della nazionale italiana, Alessia Orro. Le indagini sono state avviate dopo che la vittima ha presentato una denuncia, raccontando di essere costantemente perseguitata dall’uomo con messaggi sui social e appostamenti durante le partite. L’auto dell’uomo è stata localizzata a Villasanta, vicino al palazzetto dello sport dove la giovane doveva allenarsi. Bloccato dai carabinieri, non ha opposto resistenza. Il 55enne è stato portato in carcere.

Le minacce dello stalker e il messaggio di Alessia Orro

“Mi sento in dovere come atleta e personaggio pubblico di condividere con voi quello che ormai piano piano sta uscendo ovunque.. Vorrei dare l’esempio non solo dentro il campo, ma anche e sopratutto fuori, aiutare tutte le persone che hanno o stanno passando questo momento difficile come è successo a me in passato e in questo ultimo periodo.. Ragazzi e ragazze non abbiate paura di denunciare, la violenza, in qualsiasi forma essa sia, non va assolutamente sottovalutata.

Siate coraggiosi, perché io in prima persona so benissimo quanto possa essere difficile, sopratutto quando ti rendi conto che il passato potrebbe tornare nel presente, ma vi posso assicurare che sarebbe ancora più difficile affrontarlo da soli! È stato Doloroso riaprire una vecchia ferita, ma sono estremamente felice che tutto questo per ora sia finito. Grazie per sostenermi sempre£”, ha commentato la pallavolista sui social.

L’impiegato di banca con l’ossessione della pallavolista

Il 55enne, impiegato di banca novarese già finito ai domiciliari nel 2019 sempre per stalking nei confronti di Alessia Orro, aveva ripreso a seguire la ragazza e a inviarle messaggi sui social, e nemmeno quando l’atleta l’ha bloccato ha desistito, passando addirittura a toni offensivi e insulti. Da anni il 55enne è infatti ossessionato dall’atleta, ed convinto, ha spiegato, che sia”la donna della sua vita”.