Ammazzano per 2mila euro al mese e si ispirano a Hitler. Chi sono i mercenari russi del gruppo Wagner

Stragi di civili, massacri, stupri. Ma è davvero tutto opera dei soldati russi? Forse no, ma questo non è certo un alibi per chi gestisce in modo cruento l’invasione in Ucraina, anzi. Di sicuro, in questi giorni, si torna a parlare con insistenza dei mercenari al soldo di Mosca, quelli che arrivano da tutte le parti del mondo, senza scrupoli, per denaro, quelli del Gruppo Wagner, che attualmente stanno lottando al fianco dei russi elle repubbliche autoproclamate di Donetsk e di Luhansk.

L’invasione dell’Ucraina e i mercenari del Gruppo Wagner

Il famigerato Gruppo Wagner è una società che vende servizi militari in tutto il mondo. I suoi mercenari arrivano quasi tutti da reparti della forza armata russa e, pensate, si ispirano ai nazisti di Hitler, proprio come quelli del battaglione Azov che combattono. Ma chi sono e quanti sono? Il gruppo, che è una milizia paramilitare privata, conta circa 10mila uomini, ex militari, ex poliziotti ed ex agenti di sicurezza russi a cui si è aggiunta una piccola componente di ex miliari di altri stati, in particolare la Serbia. Età media compresa tra i 35 e i 55 anni, stipendio mensile riconosciuto ai membri sarebbe di circa 200mila rubli, 2.300 euro. Il gruppo Wagner è ritenuto uno dei gruppi di mercenari più preparati e feroci del mondo. Da quando è nato è stato più volte accusato da organizzazioni internazionali di crimini di guerra. Nel 2021 l’Unione Europea una serie di misure restrittive verso il gruppo e nei confronti di otto persone e tre società a esso collegate. E le armi? Si riforniscono delle migliori tecnologie grazie ai contractors diventati molto conosciuti anche in Italia.

Il leader siberiano Dimitri Utkin

Il leader apparente del gruppo è Dimitri Utkin, ex ufficiale delle forze speciali del GRU, il servizio di informazione e sicurezza militare. Il nome Wagner, dal compositore tedesco Wilhelm Richard, deriva proprio dal suo leader che ammira Richard Wagner e a sua opera L’anello del Nibelungo. Una passione che Utkin (classe 1970 e nato ad Asbest, nella Russia siberiana,) ha ereditato essendo un convinto ammiratore di Adolf Hitler ed Heinrich Himmler, il fondatore delle SS.

