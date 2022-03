Ucraina, nottata di esplosioni a Kiev. Zelensky ai russi: “Non avrete pace, resistenza agguerrita”

I combattimenti non si fermano. La guerra tra Russia e Ucraina arriva all’ottavo giorno. Nella speranza di un cessate il fuoco, che potrebbe essere deciso oggi. Ne secondo round di negoziati tra le delegazioni di Mosca e Kiev. Potenti esplosioni sono state udite nella notte a Kiev e in altre città dell’Ucraina. Secondo la Bbc, almeno quattro forti esplosioni si sono registrate intorno alle 3.00 ora locale nella capitale. Ma non è chiaro quali fossero gli obiettivi né se ci siano civili colpiti.

Ucraina, ancora esplosioni nella notte

Così a Kiev nella notte sono tornate a suonare le sirene antiaeree. Con gli abitanti invitati a mettersi al riparo. Come ha riportato l’agenzia Unian. I media locali hanno anche riferito di combattimenti alla periferia di Kiev. “Il nemico sta cercando di sfondare”, ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Intanto il presidente ucraino continua la sua comunicazione via social. Questa mattina presto Zelensky ha inviato un nuovo eloquente messaggio ai russi. “Qui non avrete pace, non avrete da mangiare. Non avrete un momento di calma”. Ci sarà, ha incalzato, una “resistenza tanto agguerrita che ricorderanno per sempre che non rinunceremo a ciò che è nostro”. Dall’inizio dell’invasione, ha detto, l’Ucraina ha sventato i piani che il “nemico” preparava da anni.

Nuovo messaggio di Zelensky ai russi: non avrete pace