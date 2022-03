Ucraina: iniziativa straordinaria della Fondazione Alleanza nazionale (segui la diretta streaming)

“Oggi, mercoledì 23 marzo, alle ore 12.30 nella sede di via della Scrofa, la Fondazione Alleanza nazionale presenta l’iniziativa “Solidarietà per l’Ucraina”, la missione umanitaria organizzata per portare aiuti materiali alla frontiera con l’Ucraina e accompagnare profughi ucraini in Italia. Alla conferenza stampa partecipano il presidente della Fondazione An, Giuseppe Valentino, il senatore Ignazio La Russa, il vice presidente della Fondazione Antonio Giordano e l’onorevole Gianni Alemanno”.

Segui la diretta streaming dalla Fondazione Alleanza nazionale: Solidarietà per l’Ucraina