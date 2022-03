Convegno sulla Giustizia, Valentino: “Il coraggio di Palamara può cambiare le cose in questo Paese” (video)

«Bisogna riconoscere a Luca Palamara il coraggio di avere sottoposto all’attenzione dell’opinione pubblica fatti che gli addetti ai lavori conoscevano ma nessuno aveva mai denunciato così chiaramente. Ho voluto ringraziare Palamara per il suo coraggio, è un coraggio che può cambiare le cose in questo Paese». Così il presidente della Fondazione Alleanza nazionale Giuseppe Valentino aprendo il convegno su Giustizia e Referendum, organizzato dalla Fondazione Altero Matteoli.

L’appuntamento, organizzato dalla Fondazione Altero Matteoli e dedicato ai referendum sulla giustizia, ha rappresentato l’occasione per presentare l’ultimo libro dell’ex magistrato dal titolo “Lobby & Logge: le cupole occulte che controllano il sisteme e divorano l’Italia”, scritto anch’esso con Alessandro Sallusti, come il precedente “Il sistema”, divenuto un best seller, un’opera teatrale e destinato probabilmente a diventare anche un film.

All’appuntamento organizzato da Marco Martinelli e moderato dal giornalista Luca Collodi, sono intervenuti il direttore dell’Adnkronos Gian Marco Chiocci, l’avvocato Francesco Compagna e il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi. Si è parlato dunque dei 5 quesiti approvati dalla Consulta: sulla legge Severino, sulla separazione delle carriere, sulla custodia cautelare, sulle firme per la presentazione delle candidature alle elezioni dei togati del CSM e sui consigli giudiziari.

«Mi auguro – ha detto Valentino, che è stato anche sottosegretario alla Giustizia nel governo Berlusconi – che questa presa di coscienza contribuirà, attraverso i referendum, oppure attraverso un intervento legislativo, faccia trovare un equilibrio nel settore della Giustizia. Il Paese ha bisogno di equilibrio in un settore determinante come quello della Giustizia. Sono lieto che la fondazione abbia ospitato questo dibattito su un tema che tanto fortemente incide sulla vita del Paese».