Ucraina, il portavoce del Cremlino gela Zelensky: «Non ci sono le basi per l’incontro con Putin»

Al momento non ci sono ancora le basi per un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Il portavoce del Cremlino Dmytro Peskov gela così la disponibilità ad un faccia a faccia espressa dal presidente ucraino dai microfoni della Cnn. «L’incontro – ha aggiunto Peskov – avverrà quando ci saranno progressi significativi nei negoziati tra le delegazioni di Mosca e di Kiev». Quelli condotti signora, ha puntualizzato, «non sono così grandi come dovrebbero essere». Peskov ha concluso annunciando che «la Russia è pronta a lavorare più velocemente sui negoziati rispetto alla parte ucraina». Al netto di tutto, le parole del portavoce risentono delle esigenze propagandistiche del tempo di guerra. Va probabilmente decifrato in tal senso il contenuto del bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina.

Peskov: «Dall’Ucraina progressi ancora poco significativi»

Secondo Kiev, infatti, ammonterebbero a 15mila le perdite fra i russi dal scorso 24 febbraio, giorno dell’invasione dell’Ucraina. Oltre alle perdite umane, Mosca avrebbe lasciato sul terreno 498 carri armati, 1.535 mezzi corazzati, 240 sistemi d’artiglieria, 80 lanciarazzi multipli, 45 sistemi di difesa antiaerea. Le forze russe avrebbero inoltre perso 97 aerei, 121 elicotteri, 969 autoveicoli, 3 unità navali, 60 cisterne di carburante e 24 droni. Si tratta di dati postati via Facebook e non confermati da fonti indipendenti. Ma c’è anche la propaganda russa ed è rivolta soprattutto all’Unione Europea. Mosca teme infatti l’inasprimento delle sanzioni da parte di Bruxelles a partire dall’embargo sul petrolio.

E Biden va in Polonia

Una decisione del genere, ha avvertito Peskov, «colpirebbe duramente tutti», esclusi gli Usa. Ha quindi bollato come «bugie» le notizie che attribuiscono ai russi il tentativo di impedire ai civili di lasciare le città assediate tramite corridoi umanitari. «Sono i nazionalisti ucraini che stanno impedendo l’evacuazione dei civili, attaccandoci durante le tregue umanitarie», ha rilanciato Peskov. Ecco perché «la Russia non si impegnerà in un cessate il fuoco». Sul fronte occidentale, si registra la missione di Joe Biden in Polonia (na non in Ucraina, come pure si era in un primo momento detto) dove incontrerà il suo omologo polacco Andrzej Duda. Oggi, invece, Biden avrà oggi colloqui telefonici sulla crisi ucraina con Macron, Scholz, Draghi e Johnson. «L’obiettivo – spiega la Casa Bianca in una nota – è quello di discutere una risposta coordinata all’attacco non provocato e ingiustificato contro l’Ucraina».