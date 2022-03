Super Green pass, c’è arrivato anche Conte: si allinea a Fdi e chiede lo stop all’obbligo sul lavoro

Anche Giuseppe Conte si allinea a Fratelli d’Italia e Lega contro il Super green pass. Tempi duri per il ministro Speranza, fautore del chiusurismo e delle misure restrittive a oltranza. E, soprattutto, ore contate per il certificato verde rinforzato che la Francia ha appena abbandonato. Così, nel corso di una diretta Instagram, il leader M5s sulla scadenza il 31 marzo dello stato di emergenza sanitario si accoda a Meloni e Salvini, e si unisce alla cordata in pressing sul Ministro della Salute per chiedere l’abbandono – o comunque un suo sostanzioso ridimensionamento – dell’obbligo del Green pass rinforzato.

Conte ci ripensa: si allinea a Fdi e chiede lo stop all’obbligo Super green pass sui luoghi di lavoro

Dunque, Giuseppe Conte ci ripensa: stop all’obbligo del Super green pass sui luoghi di lavoro. Secondo il leader pentastellato «il governo deve prendere atto» di una situazione «in netto miglioramento ed alleggerire le misure anti-Covid». «Ho chiesto al governo, anche al premier Draghi, una revisione globale delle misure. Un piano» per allentarle step by step, afferma l’ex premier nel corso di una diretta Instagram con Fanpage.

«Restare a casa senza una retribuzione non è più accettabile»

In particolare, rimarca l’ex presidente del Consiglio incalzato dai giornalisti, «occhio all’obbligo di Green pass rafforzato nei posti di lavoro per gli over 50»: una misura giusta, per Conte, nel momento in cui la curva era in salita. Ma alla luce dei dati attuali, afferma, «restare a casa senza una retribuzione non è più accettabile, soprattutto in tempi di crisi come questi». Per Conte, inoltre, «bisogna predisporci per un piano autunnale e invernale per la pandemia, quando potrebbe esserci un ritorno, una recrudescenza. Dunque predisporre nuove misure» in quel determinato momento, a seconda delle necessità.

Meloni: «Il Green pass non va cambiato, va abolito»

Un tema su cui da tempo Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia, dai banchi dell’opposizione, sta portando avanti una battaglia in Parlamento. Non a caso, solo ieri la leader di Fdi sulla pagina Facebook sottolineava: «Sento ancora rappresentanti della maggioranza parlare di “modifiche” al certificato verde, come se non fosse evidente a tutti l’inutilità e la dannosità di questo strumento. Il Green pass non va cambiato: va abolito. E continueremo a batterci e a tenere alta l’attenzione finché questo non avverrà». Con, a stretto giro, il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida, che, incalzando, ha ribadito: «Mentre la Francia dice addio al Super green pass, in Italia continua lo stato d’emergenza. E resta in vigore l’inutile certificato verde. Basta comprimere la libertà dei cittadini. Il Green pass va subito abolito!».