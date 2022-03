Sondaggi concordi: FdI è il primo partito, continua a crescere e traina il centrodestra

Oscillano di qualche decimo le percentuali, ma non il quadro complessivo. I sondaggi dell’ultima settimana confermano tutti, infatti, che FdI è il primo partito italiano, seguito da Pd e con maggiore distanza dalla Lega. Ne emerge anche che il partito di Giorgia Meloni resta in crescita costante e consolida il ruolo di traino della coalizione di centrodestra, che è maggioranza nel Paese.

FdI primo partito e centrodestra maggioranza

La rilevazione più recente è quella di Tecnè per l’agenzia Dire, diffuso sabato. FdI si attesta al 21,7%, il Pd al 21,4%, la Lega al 15,9%. Seguono il M5S al 12,4%, Forza Italia al 10,7%, Azione +Europa al 4,9%; Italia Viva al 2,9%; Europa Verde al 2,3%; Sinistra Italiana al 2,1%. Gli altri partiti raggiungono complessivamente il 5,7%. Il centrodestra, considerando anche i risultati di Udc e CI, che nella sintesi non vengono scorporati, arriva così pressoché al 50%: è al 49,8%. Il centrosinistra composto da Pd, M5S, Articolo 1 ed Europa Verde si ferma invece al 37,8%.

Il quadro confermato anche dagli altri sondaggi

Lo stesso sondaggio di una settimana fa proponeva sostanzialmente lo stesso scenario: classifica identica, mossa poi da oscillazioni comprese tra il +0,2 e il -0,2%. Identica anche la classifica del gradimento dei partiti rilevata dal sondaggio Swg per La7 del 14 marzo. FdI è primo partito con il 21,9%, in crescita dello 0,4% rispetto alla settimana precedente; il Pd è al 21,3% con uno 0,1% in più; la Lega al 16,2% in calo di 0,8 punti; il M5S al 13%, con uno 0,4% in più rispetto alla settimana precedente; Forza Italia all’8% (-0,1%); Azione + Europa al 5,2%, Italia Viva e Articolo 1 entrambi al 2,5%; Italexit al 2,2%; Sinistra italiana al 2,1%; Verdi al 2%; altri al 3,1%.