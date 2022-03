Fiori d’arancio per Berlusconi, le ‘nozze simboliche’ con Marta Fascina a Villa Gernetto. Assente Piersilvio (video)

Fiori d’arancio per Silvio Berlusconi. Nella piccola e romantica cappella settecentesca di Villa Gernetto a Lesmo, in Brianza, si è celebrato il matrimonio “simbolico” dell’ex premier, 85 anni, con Marta Fascina, 32 anni. “Nozze non nozze”, però, visto che non comportano vincoli giuridici né legali.

Il “matrimonio non matrimonio” di Berlusconi

Qualcuno lo ha ribattezzato il ‘Marta day’. Per la tenacia con cui la bionda parlamentare di Forza Italia, compagna da oltre due anni del Cavaliere, ha voluto difendere la cerimonia. Derubricata a “Festa d’amore”. Completo di Armani blu con un mughetto all’occhiello per l’ex premier, abito in pizzo francese color avorio per la lei. Con corpetto, mezzo colletto e casta scollatura a V creato dallo stilista Antonio Riva. Lo stesso che ha firmato il vestito di Veronica Lario alle nozze del figlio Luigi Berlusconi.

Armani blu lui, pizzo avorio per lei

Immancabili l’ampio strascico e il bouquet di mughetto. Due le torte: una a tre piani voluta dalla sposa a simboleggiare i quasi tre anni di fidanzamento. E una alle mele, passione del leader forzista. Come bomboniera una piccola scatoletta di confetti. Rigorosamente ‘azzurri’. “Sono felice di avere le persone che mi sono care qui con me in questa giornata”. Così Berlusconi davanti ai figli e ai nipoti. Tutti tranne Pier Silvio. Ufficialmente in isolamento per il covid, non ama partecipare a eventi affollati, ha fatto sapere. Ma non è un mistero che i figli maggiori del Cavaliere non abbiano apprezzato l’idea delle nozze. Tanto da spingere Berlusconi a ‘ripiegare’ sulla formula del matrimonio simbolico.

Il cerchio magico di FI e Salvini

Tra i presenti Fedele Confalonieri, Gianni Letta, Marcello Dell’Utri, Niccolò Ghedini, il medico personale Alberto Zangrillo. E i parlamentari azzurri più vicini al capo, la fedelissima Licia Ronzulli, Anna Maria Bernini, Antonio Tajani, Valentino Valentini. Presenti anche Vittorio Sgarbi e il leader della Lega, Matteo Salvini. L’unico politico presente, fanno sapere orgogliosi dalla sede del Carroccio, se si esclude il “cerchio magico” di Forza Italia. E ancora l’amministratore delegato di Fininvest, Danilo Pellegrino, con la compagna Monica Gagliani. Quello di Publitalia, Stefano Sala, Vittorio Sgarbi e Gigi D’Alessio, seduti allo stesso tavolo.

Duetto al pianoforte con Confalonieri