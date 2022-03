Ucraina, domani la presentazione dell’iniziativa umanitaria della Fondazione An

“Domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 12.30 nella sede di via della Scrofa, la Fondazione AN presenterà l’iniziativa “Solidarietà per l’Ucraina”, la missione umanitaria organizzata per portare aiuti materiali alla frontiera con l’Ucraina e accompagnare profughi ucraini in Italia. Alla conferenza stampa partecipano il presidente della Fondazione An, Giuseppe Valentino, il senatore Ignazio La Russa, il vice presidente della Fondazione Antonio Giordano e l’onorevole Gianni Alemanno”. Lo comunica una nota dell’ufficio stampa della Fondazione Alleanza nazionale.

Solidarietà per l’Ucraina: l’iniziativa della Fondazione An

Dal 24 febbraio, dall’invasione russa dell’Ucraina, più di 2,14 milioni di persone fuggite dalla guerra sono entrate in territorio polacco. E’ il dato aggiornato a ieri e comunicato su Twitter dalla polizia di frontiera polacca, che parla di 2.141.000 profughi. Molti non si fermano in Polonia.

In Italia già arrivati oltre 60mila profughi

Ieri il premier Mario Draghi ha visitato l’hub di Palmanova (Udine) dove sono stoccati i mezzi e i materiali in partenza per l’Ucraina. “L’accoglienza, l’organizzazione, l’entusiamo di questi volontari dimostrano che possiamo contare su una struttura efficiente, funzionante, moderna che è la Protezione civile. Il modo in cui abbiamo reagito a tutte le emergenze degli ultimi due anni è stato quello di integrare le decisioni del governo con quelle delle Regioni e dei Comuni. Questa alleanza istituzionale è un patrimonio che dobbiamo tenere, da preservare” anche “nell’accoglienza, oggi abbiamo 60mila profughi, chissà quanti ce ne saranno dopo”, questo gioco di squadra è dunque “fondamentale”.