Senza riforma del catasto niente fondi dalla Ue? Il dossier Csel smentisce le fake news della sinistra

Ma è vero, come sostenuto da più parti, che la riforma del catasto è una delle riforme vincolanti senza le quali non potremo accedere alle risorse del Next generation Eu? Tecnicamente no. A sostenerlo è il Centro Studi Enti Locali (Csel), in un dossier elaborato per l’Adnkronos. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza – ricorda Csel – contempla tre diversi tipi di riforme: quelle orizzontali o di contesto, le riforme abilitanti e quelle settoriali.

“Le prime – spiega – sono quelle di interesse traversale a tutte le missioni del Piano. Mirano a rendere il nostro ordinamento giuridico più equo ed efficiente. Vi rientrano, ad esempio, le riforme della Pubblica amministrazione o della giustizia. Le riforme abilitanti sono gli interventi funzionali a garantire