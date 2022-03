Quando Emiliano voleva dare la cittadinanza onoraria a Putin… ma la sinistra fa la smemorata

Nel 2008 Michele Emiliano, all’epoca sindaco di Bari, voleva dare la cittadinanza onoraria a Vladimir Putin. In queste convulse giornate in cui la sinistra non fa che rinfacciare agli avversari il feeling con il presidente russo stranamente nessuno pare ricordare questo episodio.

Se lo ricorda bene, invece, il capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale del capoluogo pugliese, Filippo Melchiorre: “La dichiarazione dell’epoca – dice a AdnKronos – si commenta da sola ma mi piacerebbe sapere: oggi il presidente Emiliano rifarebbe ancora quella dichiarazione nella quale diceva che percepiva ‘Putin come uno di noi’ e in cui annunciava l’intenzione di proporre al Consiglio comunale di conferire al presidente russo ‘la cittadinanza onoraria di Bari’?”.

Michele Emiliano, oggi presidente della giunta regionale della Puglia, fece tali dichiarazioni ad aprile del 2008 dopo l’approvazione della delibera dell’assemblea cittadina, con la quale si dava il via libera alla permuta degli immobili di proprietà comunale della chiesa russa, con quelli della caserma Rossani di proprietà dello Stato. Successivamente lo Stato donò la chiesa russa al Patriarcato di Mosca.

Ma l’entusiasmo filorusso di Emiliano ha avuto anche ulteriore slancio durante la pandemia, quando il governatore della Regione si era detto disposto a produrre in Puglia il vaccino Sputnik. La scorsa estate una delegazione pugliese volava infatti a San Pietroburgo per intensificare i rapporti commerciali e gli scambi culturali nel nome di san Nicola, il santo che unisce Oriente e Occidente.