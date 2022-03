Pensioni anche a terroristi e mafiosi. E andranno versati gli arretrati. L’Inps applica la sentenza Amato

Condannati con sentenza passata in giudicato per terrorismo e mafia in una situazione di detenzione alternativa al carcere (domiciliari, servizi sociali ecc) hanno diritto a riavere la Naspi: la pensione sociale o quella di disabilità. E a ricevere anche gli arretrati. Lo ha reso noto l’Inps sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale. Che ha dichiarato illegittimo l’articolo della legge 92/2012 che prevedeva la revoca delle prestazioni a fronte di condanne per mafia e terrorismo. Di fatto la Corte ha annullato l’articolo della legge 92 del 2012 che aveva introdotto la revoca delle prestazioni assistenziali ai condannati anche in regime non carcerario. Anche per questa categoria infatti il giudice applicava la sanzione accessoria che disponeva lo stop dell’erogazione di eventuali indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.

Secondo i giudici quella disposizione era in contrasto con la Costituzione. Per questo ora tutte le prestazioni assistenziali collegate allo stato di indigenza come la Naspi (l’indennità di disoccupazione); la pensione sociale o di disabilità, vanno non solo erogate ma anche restituite ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo che stiano scontando la pena non in carcere (per esempio ai servizi sociali o ai domiciliari). Ne avranno diritto dopo aver fatto domanda all’Inps, che dovrà provvedere anche agli arretrati.

