Orsini va in tv a dire che dobbiamo lasciar vincere Putin. E la Rai lo paga pure: «2mila euro a puntata» (video)

Alessandro Orsini, il professore della Luiss balzato agli onori delle cronache per le sue posizioni quanto meno controverse sul conflitto in Ucraina, imperversa in tv. E almeno in Rai lo farebbe a pagamento. Prenderebbe, infatti, 2mila euro a puntata per partecipare alla trasmissione Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer, grazie a un contratto che prevederebbe la partecipazione a sei puntate.

Orsini pagato dalla Rai per esporre le sue tesi

A sollevare il caso è stato Il Foglio, all’indomani di un secondo intervento piuttosto criticato anche sui social. Orsini, infatti, è attualmente in tendenza su Twitter per aver detto, tra l’altro, che per evitare il rischio nucleare e che l’Europa se ne faccia responsabile bisognerebbe lasciar vincere la guerra a Putin. Affermazione inserita nel consueto ragionamento su quanto l’Occidente stia sbagliando, su quanto Zelensky aizzi gli animi e su quanto la Nato abbia provocato la reazione russa. Orsini, poi, ha rilanciato la sua «proposta» di legare le sanzioni al numero di bambini uccisi, provocando la reazione spazientita del direttore dell’Ispi, l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Paolo Magri, che, anche lui ospite, infine è sbottato: «Orsini, lei dice delle cose come se stesse presentando la visione del mondo sta presentandoci la visione del mondo e noi siamo tutti fessi».

🇺🇦🇷🇺 Succede anche questo.

Il mio Direttore finisce a dibattere con Orsini, e gli dice quello che un po’ tutti vorremmo potergli dire. Sulle sanzioni legate “al numero dei bambini uccisi” (🤯).

E su come se ne esce, con realismo e *senza* ideologia. pic.twitter.com/l0zMvTZNgm — Matteo Villa (@emmevilla) March 23, 2022

Bianca Berlinguer: «I contratti devono rimanere in Rai»

Oltre al merito delle sue posizioni, ora anche il tema “pagato dalla tv pubblica” contribuisce alla tendenza social di Orsini. Di fronte alle voci che corrono a viale Mazzini Il Foglio ha contattato direttamente Bianca Berlinguer per avere chiarimenti. «I contratti della Rai devono rimanere in Rai, come succede in tutte le reti. Non ho altro da aggiungere», ha risposto la giornalista. Forse non senza malizia, poi, il quotidiano ha sottolineato che ormai nella trasmissione di Rai 3 «Orsini è la punta di diamante insieme a Mauro Corona e Andrea Scanzi. Eppure anche ieri Cartabianca è stata battuta negli ascolti dalla concorrenza della televisione commerciale: ieri sera infatti si è fermata al 5,1 per cento di share, superata da Di Martedì su La7 (7,1 per cento) e Fuori dal Coro (5,6 per cento)». Insomma, come a dire che neanche la trovata di “accaparrarsi” Orsini basta a risollevare l’audience.