Nuova condanna per Alexei Navalny: l’oppositore di Putin dovrà scontare nove anni di carcere

Il tribunale Lefortovo di Mosca ha giudicato colpevole di “frode su larga scala” Alexei Navalny, il leader dell’opposizione russa da oltre un anno in carcere con altre accuse. Lo riferisce l’agenzia di stampa Interfax. La notizia della sua condanna è stata rilanciata anche sull’account di Twitter dello stesso Navalny. Il dissidente russo Alexei Navalny, si legge, è stato condannato a nove anni di carcere dal tribunale Lefortovo di Mosca, che lo ha riconosciuto colpevole di “frode su larga scala”.

Navalny condannato a pagare anche una multa

Navalny, che dovrà scontare la pena in un carcere di massima sicurezza, è stato anche condannato a pagare una multa di 1,2 milioni di rubli, pari a circa 11.500 dollari. L’accusa aveva chiesto una condanna a 13 anni di carcere, anche per aver mancato rispetto alla Corte nella causa per diffamazione contro il veterano di guerra Ignat Artemenko.

Il dissidente ha respinto le accuse

Il dissidente, che ha respinto le accuse mosse nei suoi confronti affermando che sono motivate politicamente, sta già scontando una pena detentiva di due anni e mezzo per violazione della libertà vigilata in una colonia penale a Pokrov, est di Mosca.

«Il mondo intero sa bene che questo non ha nulla a che vedere con la giustizia», ha detto il collaboratore di Navalny Ruslan Shaveddinov su Youtube dopo la lettura della sentenza. Shaveddinov ha quindi spiegato che il team legale sta cercando di capire se la nuova condanna a nove anni va sommata ai precedenti due anni e mezzo o meno.

Navalny condannato per “frode su larga scala”

Navalny è responsabile di “frode, ovvero ha rubato la proprietà di altre persone con l’inganno e violato la fiducia”, ha detto il giudice, Margarita Kotova, durante la lettura della sentenza. Per il tribunale il dissidente è responsabile di quattro casi di “frode su larga scala” e successivamente, secondo la Interfax, la corte si pronuncerà sulle accuse di oltraggio che pesano nei suoi confronti.

L’appello contro la guerra

Il dissidente russo la scorsa settimana aveva esortato i suoi connazionali a prendere una posizione contro la guerra. «Noi – la Russia – vogliamo essere una nazione di pace. Io vengo dall’Urss. Sono nato in Unione Sovietica. E la frase più importante della mia infanzia era “lotta per la pace”». «La Russia una nazione di pace. Purtroppo, pochi ci definiscono così adesso». E poi ancora: «Ma almeno non diventiamo una nazione spaventata e silenziosa. Vigliacchi che sostengono di non vedere la guerra aggressiva scatenata contro l’Ucraina dal nostro zar, evidentemente folle. Non posso, non voglio restare in silenzio, e non lo farò.