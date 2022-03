Milite Ignoto, Lollobrigida scrive a Mattarella: «A Guidonia indegno oltraggio alla Mamma d’Italia»

«Egregio Presidente, la mancata intitolazione di una strada di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, a Maria Bergamas, madre simbolica del Milite Ignoto, rappresenta un grave oltraggio a uno degli emblemi della vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale, oltreché una pesante offesa ad un simbolo dell’unità nazionale». Inizia così la lettera che il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha inviato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il «grave oltraggio» alla mamma del Milite Ignoto

«La decisione di non procedere all’intitolazione della strada a nome della “Madre d’Italia”, perché ritenuta “sostenitrice del Ventennio” – si legge ancora nella lettera – è indecorosa oltre che inspiegabile, soprattutto dopo le recenti celebrazioni per il centenario del Milite Ignoto, che hanno permesso alle nuove generazioni di conoscere il sacrificio dei nostri militari. Si tratta di una vergognosa accusa nei confronti della contadina che nel 1921 scelse un corpo sconosciuto tra quelli di alcuni caduti nella Grande Guerra affinché venisse tumulato all’Altare della Patria a Roma».

Lollobrigida scrive a Mattarella

«Il centenario del Milite Ignoto – ricorda ancora Lollobrigida nella lettera al Capo dello Stato – è stato celebrato da tutte le forze politiche, senza distinzione, e alla Camera dei Deputati è stata sottoscritta e approvata una mozione unitaria per ricordare questa figura così significativa. In quella stessa occasione venne ricordata, tra l’affetto di tutti, anche Maria Bergamas in rappresentanza di tutte le donne italiane, mamme e spose di soldati dispersi nella Grande Guerra, oggi incredibilmente offese».

FdI chiede l’intervento del Quirinale

«Occorre ricordare, inoltre – scrive il capogruppo di FdI alla Camera – che l’Italia intera era idealmente accanto a Lei, Presidente, quando, con l’altissimo senso della Patria che le è proprio, si recò a rendere omaggio sulla tomba di Maria Bergamas. Non si può ignorare quanto accaduto ed è evidente che dovranno prendersi decisioni in merito per tutelarne la memoria. Per questi motivi – conclude Lollobrigida – chiediamo che Lei intervenga, con la Sua autorevolezza, per rendere giustizia alla “Madre” del Nostro Milite Ignoto».