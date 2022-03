«Marta Fascina incinta di Silvio Berlusconi», il gossip “bomba” smentito da FI: «Fake news»

A una settimana dal “matrimonio simbolico” che tanto ha fatto parlare, l’amore tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina torna al centro delle cronache grazie a un gossip “bomba” divulgato dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. «Berlusconi di nuovo papà? Sembra incredibile, ma gira voce che Marta sia incinta…», è il titolo della rubrica sulle «notizie e indiscrezioni Up and Down» che il giornalista tiene su Mow, Men on wheels, «il nuovo magazine dedicato agli uomini in continuo movimento e alle loro passioni», si legge nella descrizione del sito.

«Marta Fascina incinta»: il gossip gira nei «salotti che contano»

Alessi riferisce che il gossip, «rumor» scrive lui, «gira nei salotti che contano (e molto): “Marta potrebbe essere in attesa”». E poco conta che il Cav vada per gli 86 anni, perché «prima di tutto sono innamoratissimi (e lo so per certo) e Silvio, come lo chiamano i suoi fans, non è certo uno che ha chiuso con l’argomento, è pieno di energia». Quindi, commenta ancora il direttore di Novella 2000, non sarà certo l’età del presunto futuro papà «a farmi desistere dal pensare che questa voce potrebbe essere anche vera». «D’altra parte – è la conclusione della pillola di gossip di Alessi – Charlie Chaplin ebbe figli fino a tardissima età, e sto parlando di 60 anni fa».

Silenzio da Arcore, gli azzurri smentiscono: «Fake news»

Da Arcore non è arrivato alcun commento all’indiscrezione, che porterebbe il Cavaliere da diventare padre per la sesta volta, mentre è già nonno di 14 nipoti e bisnonno di una nipote, la bimba avuta lo scorso aprile dalla prima figlia di Piersilvio, Lucrezia Vittoria, che oggi ha 32 anni e che l’ad di Mediaset ebbe quando aveva 21 anni. Fonti azzurre, però, hanno assicurato che si tratta di una voce priva di qualsiasi fondamento. Insomma, di una vera e propria fake news. Su Twitter comunque gli hashtag correlati impazzano, compreso il creativo #cineGravidanza.