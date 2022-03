La pornostar Malena a “Belve”: “Quando quelli del Pd mi chiedevano i selfie in bagno”

Intervista furi dalle righe, come nello stile del programma. Filomena Mastromarino, in arte Malena, è una delle ospiti di Francesca Fagnani a “Belve” nella puntata di venerdì 25 marzo. Attrice porno ben nota, si è raccontata con molta sincerità, parlando del suo “curriculum” da agente immobiliare al mondo del porno, all’età di 32 anni. “La mia vita è cambiata da quando mi sono fatta tatuare il volto di Santa Filomena, è stato un miracolo di liberazione”. E’ Dagospia ad anticipare alcuni stralci della conversazione tv. Un “miracolo” che ha portato Malena alla scoperta della bisessualità “Sono attratta dalle donne solo sessualmente, ma mi innamoro degli uomini”. Poi racconta degli “amici della parrocchia”, il club di libertini scambisti con i quali ha vissuto le prime esperienze, e arriva a parlare del provino con Rocco Siffredi. Ma c’è un particolare più gustoso: quello in cui racconta la sua vicenda politica nel Pd che tanto furoreggiò nelle cronache.

Fagnani a Malena: “Lei è diventata delegata all’assemblea nazionale del Pd…”

La Fagnani le rivolge la fatidica domanda: “Lei è diventata delegata all’assemblea nazionale del PD, è stata attratta dalla politica”. Malena precisa: “Non era attrazione, mi ci hanno messo”. E poi, quando la conduttrice le chiede cosa è successo quando quelli del PD hanno scoperto il suo lavoro, Malena ha risposto che in Assemblea di partito non la salutavano nemmeno, ma poi quando andava in bagno le chiedevano i selfie. Tipica doppia morale della sinstra. E’ noto che la pornostar pugliese è stata una dirigente del Partito democratico. Renziana, ha fatto parte addirittura dell’assemblea nazionale del Pd. Alle primarie del dicembre 2013 Filomena Mastromarino venne eletta in nome delle quote rosa, e in seguito arrivò all’elezione all’assemblea nazionale del Pd nel Collegio Bari 2. Non mancarono le polemiche nel partito, ma così andò. Tempo dopo, nessuno del partito pensò bene di difenderla da alcune polemiche sessiste in seguito all’annullamento dei reality Il vip e l’immiograto“. Lei ci rimase male e disse: “Non li voto più”. Lasciò per sempre la politica per intraprendere la carriera nel mondo hard.

Malena: “Gli uomini non ci provano perché…”

Alla domanda della Fagnani se sia attualmente fidanzata Malena ha risposto: “Da quando sono Malena la mia vita sessuale è pari a zero, gli uomini con me non ci provano nemmeno, fuggono perché temono il confronto”. E sul presunto flirt con Balotelli e Corona, Malena non conferma ma soprattutto non nega, “per non fargli pubblicità”. Nella nuova puntata di Belve sarà ospite anche Ornella Muti: si tratta del sesto dei dieci appuntamenti della nuova stagione di Belve, dedicati a donne (e uomini) “indomabili, ambiziose, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare”, recita il sito Rai del programma. Intervistate con lo stile diretto, graffiante e senza fronzoli di Francesca Fagnani che fa emergere luci ed ombre delle sue ospiti.