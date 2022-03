La Meloni lancia la petizione per abolire il Green pass. “Draghi vuole prorogarlo fino al 2025: follia”

Fine Green pass mai. In Italia è una “condanna”. Giorgia Meloni da tempo chiede al governo di mandare in soffitta il certificato verde a fronte delle vaccinazioni e di dati sul covid confortanti. Ma di fronte a un esecutivo frenato dal ministro della Salute ha rotto gli indugi e ha deciso di lanciare una petizione per eliminarlo immediatamente.

Green pass, Meloni: firma la petizione di FdI per abolirlo