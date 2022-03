La Corea del Nord lancia un “missile balistico intercontinentale” a 170 chilometri dal Giappone

La Corea del Nord ha lanciato un missile verso il Mar del Giappone. Come riporta Skytg24, il ministero della Difesa giapponese ha riferito che un missile non identificato lanciato dalla Corea del Nord sarebbe caduto a circa 170 chilometri dalle coste della prefettura di Aomori, a nord ovest dell’arcipelago. Una distanza che si trova all’interno della Zona economica esclusiva (Zee). Fonti del ministero riferiscono alla televisione pubblica Nhk che il proiettile ha raggiunto un’altitudine di 6mila chilometri, e dunque potrebbe trattarsi di un missile balistico intercontinentale (Icbm).

Corea del Nord, l’allarme di Seul Pochi minuti prima l’allarme era stato lanciato dalla Corea del Sud che aveva denunciato l’avvistamento di un “proiettile non identificato” partito dalla Corea del Nord. Il missile è stato lanciato verso il mar del Giappone, ha riferito una nota del Comando di Stato maggiore congiunto sudcoreano, senza fornire dettagli. Si tratterebbe del 12esimo test dall’inizio dell’anno. Le notizie che arrivano dalla Corea del Sud parlano di un possibile test di un missile balistico a lungo raggio. Sarebbe il primo test del genere dal 2017. LEGGI ANCHE Corea del Nord, Kim Jong vieta il giubbotto in pelle. Chi può indossarlo? Lo decide il partito

Corea del Nord, la tv di Stato svela le condizioni di salute di Kim Jong-un: «È emaciato» Da dove è stato lanciato il missile Secondo i militari nordcoreani, come riportato dall'agenzia Yonhap, il missile è stato lanciato dalla base aerea di Sunan e potrebbe trattarsi del missile balistico intercontinentale Hwasong 17. La mossa della Corea del Nord cade nel giorno in cui la Nato si riunisce a Bruxelles con il presidente Usa Joe Biden e con la presenza del premier nipponico Fumio Kishida.

Immediata la condanna del presidente sudcoreano, Moon Jae-in, che durante una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale ha denunciato una “grave minaccia” e come «il lancio da parte della Corea del Nord rappresenti una violazione della sua stessa moratoria sui test di Icbm» e delle «risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Onu». Da Moon, riporta la Yonhap, sono arrivate disposizioni per «esplorare tutte le contromisure» e anche per lavorare a stretto contatto con lo staff del presidente eletto Yoon Suk-yeol. La mossa del Nord cade nel giorno in cui la Nato si riunisce a Bruxelles con il presidente Usa Joe Biden e con l’inconsueta presenza del premier nipponico Fumio Kishida.

La Casa Bianca: «Solleva inutili tensioni»

La Casa Bianca ha condannato con forza il lancio da parte della Corea del Nord di quello che Seul ha detto essere un missile balistico intercontinentale verso il Mare del Giappone. La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha detto che il lancio del missile rappresenta «una sfacciata violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e solleva inutilmente tensioni, rischiano di destabilizzare la situazione della sicurezza nella regione».