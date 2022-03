Kamala Harris ride dopo la domanda sui profughi dell’Ucraina (video). Ennesima gaffe della vice Biden

Era già accaduto, lo ha rifatto. E s’è beccata ironie e critiche dalla stampa americana, con qualche giornale che ha perfino titolato “Che imbecille”. La vicepresidente degli Usa Kamala Harris, in visita in Polonia, a una domanda seria, molto seria, sull’accoglienza dei profughi di guerra dall’Ucraina, ha risposto prima con una risatina, poi sganasciandosi, al fianco del presidente polacco Andrzej Duda. Il video è del 10 marzo scorso, le polemiche di questi giorni.

Kamala Harris e la risata che sa di gaffe

Nel corso della conferenza stampa in Polonia una giornalista le aveva chiesto “se gli Stati Uniti sono disposti a fare uno stanziamento specifico per i rifugiati ucraini”, e al presidente Duda, “se la pensa e se ha chiesto agli Stati Uniti di accettare specificamente più rifugiati”. Kamala Harris s’è girata verso Duda ridacchiando: “Un amico che ha bisogno è davvero un amico”, per poi scoppiare in una risata imbarazzante, irrefrenabile. “Cosa c’era di così divertente?”, si sono chiesti un po’ tutti i media americani.

Nell’agosto 2021 era già accaduto un episodio simile quando la Harris era scoppiata a ridere a Singapore quando un giornalista le aveva chiesto qualcosa circa la crisi dell’Afghanistan. Stavolta il “Washington Times” non ha esitato a definire la vice-Biden “un’imbecille”.