Gli Usa a Putin: «Ferma questo spargimento di sangue». Sabotate da Mosca le piattaforme social

Il Dipartimento di Stato Usa chiede al presidente russo Vladimir Putin di “porre immediatamente fine a questo spargimento di sangue. E di ritirare le sue truppe dal territorio dell’Ucraina”. Così il portavoce Ned Price. Che torna a intimare il rispetto dei diritti umani. E delle libertà fondamentali dei propri cittadini.

Gli Usa a Putin: fermi questo spargimento di sangue

La Casa Bianca accusa il Cremlino, impegnato in una “guerra non provocata all’Ucraina”, di aver lanciato un “assalto totale alla libertà dei media e alla verità”. Nella dichiarazione del Dipartimento di Stato si fa riferimento ai casi della radio Eco di Mosca e Dozhd Tv. “Si intensificano – si legge – gli sforzi di Mosca per fuorviare e reprimere la verità della brutale invasione”. Gli Stati Uniti denunciano che il governo russo sta anche “soffocando le piattaforme Twitter, Facebook e Instagram. Su cui decine di milioni di cittadini della Russia fanno affidamento. Per informazioni e opinioni indipendenti. Eper collegarsi tra loro e con il mondo esterno”. Secondo Price, il Parlamento russo si riunirà domani per valutare una normativa che renderebbe un reato i resoconti ‘non ufficiali’.

Soffocate da Mosca le piattaforme social

“La popolazione della Russia non ha scelto questa guerra – prosegue la dichiarazione – ha il diritto di sapere della morte, delle sofferenze e della distruzione inflitta dal suo governo al popolo dell’Ucraina. Ha anche il diritto di sapere dei costi umani di questa guerra senza senso per i propri soldati”. Ma l’offensiva russa non si ferma nell’ottavo giorno di guerra. In attesa del secondo round dei negoziati slittato a oggi.

Colpite tre chiese e la Cattedrale dell’Assunzione a Kharkiv

Almeno tre scuole e la Cattedrale dell’Assunzione sono state colpite dagli attacchi russi a Kharkiv, seconda città dell’Ucraina. Secondo la Cnn, martedì almeno tre scuole sono stati colpite. Sulla base di foto e video pubblicati sui social media. Una delle scuole si trova nel quartiere nord di Saltivka. Le altre due a poco più di un chilometro di distanza nella zona industriale. Nlla parte sudorientale della città. The Kyiv Independent ha riportato di almeno tre scuole colpite insieme alla Cattedrale dell’Assunzione.

L’esodo di un milione di profughi

Finora sono un milione le persone che hanno lasciato l’Ucraina per riparare nei Paesi vicini dall’inizio del conflitto. “In soli sette giorni abbiamo assistito all’esodo di un milione di profughi dall’Ucraina verso i Paesi vicini”. Lo ha rivelato su Twitter l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. “Per molti altri milioni di persone, all’interno dell’Ucraina, è tempo che le armi tacciano. In modo che possa essere fornita assistenza umanitaria salvavita”.