FdI agli alleati: «Varchi in campo per il centrodestra. Con lei conquistiamo Palermo»

Fare tutti «un passo avanti» per provare «a vincere a Palermo e a dare a questa città la possibilità di essere ben governata». FdI si rivolge agli alleati in vista delle Comunali, ricordando che il suo obiettivo per la città è «voltare pagina dopo oltre un decennio di Orlandismo». Per riuscirci il partito ha messo in campo una candidatura di peso, quella della deputata Carolina Varchi. Un nome intorno al quale tutto il centrodestra può ritrovarsi e sul quale FdI non è disposto ad accettare «veti». «Noi abbiamo fatto una proposta, siamo secondo i sondaggisti il primo partito d’Italia e sicuramente siamo il primo partito del centrodestra. Noi siamo compatti sulla nostra proposta, gli altri sono un po’ divisi e con proposte, per il momento, più deboli e meno chiare: non vedo perché si debba chiedere a noi un passo indietro», ha detto il responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli.

Anche a Palermo FdI richiama il centrodestra all’unità

«La campagna elettorale per il Comune di Palermo noi l’abbiamo già iniziata da tempo. Siamo qui a sostenerla», ha spiegato Donzelli, incontrando i giornalisti a piazza San Domenico, insieme a Varchi. «Non vedo grandi divisioni», ha aggiunto il deputato, esortando tutti al passo in avanti per lavorare insieme alla vittoria. «Abbiamo fatto la nostra proposta alla coalizione e per noi tenerla unita significa dare ai palermitani un senso di responsabilità per garantire la governabilità di un’amministrazione comunale che ha bisogno di fare molto», ha quindi chiarito Varchi, ricordando che «il centrodestra nel sentimento dei palermitani è certamente maggioritario e lo confermano tutti i sondaggi, anche quelli non commissionati da noi».

Compattare la coalizione, ma no ai veti

«Il nostro auspicio è di vincere le elezioni con una maggioranza ampia che dia a Palermo un’amministrazione stabile», ha detto la candidata a sindaco, chiarendo che l’obiettivo è «voltare pagina dopo oltre un decennio di Orlandismo». «Fratelli d’Italia sta affrontando queste elezioni senza tatticismi, in piazza, per strada, ascoltando il territorio e i cittadini», ha aggiunto Varchi, chiarendo che «per compattare la coalizione noi siamo disposti a fare un ragionamento unitario che sia però complessivo». «Se il passo indietro deve essere concepito come un veto, un’imposizione – ha avvertito – noi ci riserviamo di fare altre scelte. Noi siamo in campo per il centrodestra, aspettiamo di sapere gli altri che vogliono fare».

Musumeci in Sicilia «ha ben governato, deve continuare»

È stato poi ancora Donzelli a soffermarsi anche sulla partita delle regionali. «Rimettere in discussione la candidatura di Musumeci significherebbe mettere in discussione il lavoro svolto finora», ha sottolineato, ricordando che «al momento non c’è un nome nostro per la Regione che non sia quello di Musumeci». Il deputato di FdI, quindi, ha ricordato che «in tutta Italia è sempre valsa la regola della ricandidatura dell’uscente. Se il centrodestra in Sicilia ha ben governato, e Musumeci lo ha fatto, e se tutti i partiti che lo sostengono sono gli stessi che vogliono ripresentarsi insieme non avrebbe senso cambiarlo».

FdI avverte: Palermo non è “merce di scambio” per la Regione

Esclusa in via assoluta, poi, l’idea che Palermo possa essere «merce di scambio» per regionali. «Noi non abbiamo intenzione di fare grandi scambi, anche perché – ha sottolineato Donzelli – devo capire il concetto per cui se FdI prende Palermo non può confermare Musumeci. Non mi sembra che questa regola valga a Milano dove la Lega ha avuto la candidatura a sindaco e hanno comunque tutta l’intenzione di indicare loro il presidente della Regione. Se si stabilisce che le regole nel centrodestra non valgono solo per FdI allora ci poniamo una domanda. E chiaro che noi abbiamo l’obiettivo di vincere e governare bene, se lo scopo degli altri è indebolire FdI – ha concluso – è un problema loro».