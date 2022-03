La sfida folle e futurista di Elon Musk a Putin: “Giochiamoci l’Ucraina in un combattimento”

Elon Musk, fondatore e ceo di Tesla, ha sfidato il presidente russo, Vladimir Putin, “a duello”, aggiungendo che la posta in gioco è “l’Ucraina”. La curiosa proposta è stata avanzata dal miliardario sudafricano con un tweet in cui le parole ‘Vladimir Putin’ sono state scritte in russo. “Con la presente sfido Vladimir Putin a duello”, scrive Musk. Il signor Tesla scrive poi in un altro tweet, riferito sempre al leader russo: “Sei d’accordo con questa lotta?”.

Il miliardario sudafricano, 50 anni, non è nuovo a commenti stravaganti su Twitter e non è la prima volta che tenta di “venire alle mani” con qualcuno di famoso. Nel 2020 sfidò Johnny Depp a un combattimento di arti marziali miste perché l’attore lo aveva insultato. Musk era stato “coinvolto” nella causa di divorzio tra Depp e la ex, Amber Heard, per una presunta relazione sessuale con quest’ultima. La bizzarra sfida di Musk a Putin si è inserita all’interno di una serie di tweet inviati in meno di tre ore, incluse alcune citazioni di Shakespeare dal Macbeth. La sfida in combattimento, lascia intendere le arti marziali.

Elon Musk e l’impegno per l’Ucraina

A fine febbraio, il fondatore di Tesla e SpaceX ha deciso di fornire l’Internet satellitare di Starlink all’Ucraina, offrendo il servizio gratuitamente e consentendo ai cittadini di rimanere in contatto nonostante i pesanti combattimenti in corso in tutto il paese.

Il presidente russo è infatti cintura nera di judo ed è anche coautore di un libro sullo sport, intitolato “Judo: storia, teoria, pratica”. Putin, 69 anni, è stato nominato presidente onorario della Federazione Internazionale di Judo nel 2008, ma ha subito la revoca dell’0noreficenza dopo l’invasione dell’Ucraina. Al di là del folclore, con il patrimonio netto di 219 miliardi di dollari Elon Musk, è la seconda persona più ricca del mondo. Per la classifica di Forbes davanti a lui c’è solo il ceo di Amazon Jeff Bezos.

Per Time è un “clown, genio, visionario”

Elon Musk è stato la persona dell’Anno 2021 per Time. “L’uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare: clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman: un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di ‘Watchmen'”, così la rivista americana ha definito il Ceo di Tesla e Space X che ha conquistato la copertina che celebra la persona o il concetto più significativo dell’anno che sta per concludersi.