E’ guerra anche sull’oro di Mosca. Il G7 vuole bloccarlo, la Russia replica: “Lo custodiamo tutto noi”

La Banca centrale della Federazione Russa ha assicurato che tutto l’oro delle riserve auree e valutarie della Russia è depositato in caveau all’interno del Paese. “Tutto l’oro delle nostre riserve auree e valutarie è nei caveau della Banca di Russia sul territorio del nostro Paese“, ha riferito l’istituto, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. La Banca ha sottolineato che queste riserve sono uno strumento per proteggere l’economia dalle crisi esterne e, in situazioni difficili, garantire il pagamento del debito in valuta estera, importanti importazioni e stabilizzare il mercato dei cambi.

I leader dei Paesi del G7 e dell’Unione Europea hanno concordato ieri di cercare di limitare la capacità della Russia di attingere alle sue riserve internazionali, compreso l’oro, per eludere le sanzioni internazionali al fine di sostenere la sua economia e finanziare la guerra in Ucraina.

I Grandi del mondo provano a bloccare l’oro della Russia

“I leader del G7 e dell’Unione Europea continueranno a lavorare insieme per ridurre la capacità della Russia di dispiegare le sue riserve internazionali per sostenere l’economia e la finanza russa nella guerra”, ha annunciato la Casa Bianca in una nota. . A questo proposito, gli Stati Uniti hanno chiarito che “qualsiasi transazione relativa all’oro collegata alla Banca Centrale della Federazione Russa è coperta dalle sanzioni esistenti”. La Russia possiede una delle più grandi riserve auree del mondo, stimata in circa 2.300 tonnellate del metallo, il cui valore sarebbe di circa 140 miliardi di dollari.