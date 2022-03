Drone filma la spietata uccisione di un civile in fuga da parte dei russi (video con immagini cruente tagliate)

Il canale televisivo tedesco Zdf ha pubblicato un video con l’esecuzione di un civile da parte dei russi a Kiev. Nelle immagini del filmato, visibile sul sito Adnkronos e su Youtube, si vedono alcuni soldati russi che sparano a un civile con le mani alzate, che stava cercando di scappare dalla capitale. Il filmato di un drone ucraino è del 7 marzo scorso con le immagini dell’autostrada. In questo video del Telegraph le immagini più cruente, il momento in cui il civile viene ucciso, è stato tagliato e anche noi proponiamo il video in questa forma meno brutale per i lettori nella quale non si vede il momento dell’uccisione.