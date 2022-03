Dargen D’Amico fa centro: il nuovo album, un mix di leggerezza con testi che fanno riflettere

Cantautore e rapper, Dargen D’Amico, è unartista a tutto tondo. Anche sul nome d’arte scherzando rivela: «È l’abbreviazione, per la volontà di fare il minimo sindacale, di D’Argento, il nome che avevo da ragazzo. Devo ammettere che parecchie scelte nella mia vita le ho prese per pigrizia. Forse questo è il mio lato siciliano che viene fuori». Sicuramente la pigrizia non si avverte nel suo nuovo album: “Nei sogni nessuno è monogamo”, uscito pochi giorni fa e composto da dodici tracce tra cui “Dove si balla”, brano che ha presentato sul palco dell’Ariston in occasione della 72esima edizione del Festival di Sanremo, classificandosi nono.

Dargen D’Amico e il suo progetto

Il progetto discografico è complesso ed eterogeneo. Fotografa il suo personalissimo sguardo sulle cose. «Noi siamo una tragedia che fa ridere, questo volevo dire. Continuo a sentirmi un egoista che ha decisamente passato più tempo a provare a capire se stesso che a perdonare gli altri», racconta Dargen D’Amico. “Nei sogni nessuno è monogamo” è il decimo album in studio. E rappresenta in pieno il suo estro musicale e artistico. Il disco conferma la capacità di unire le sonorità e le influenze più diversificate, attingendo al cantautorato italiano tradizionale, alla musica classica, all’elettronica e al pop.

Giochi di parole e figure retoriche

Particolare attenzione è sempre dedicata ai testi, basati su giochi di parole e figure retoriche che danno vita a immagini nitide ed eloquenti. Il filo conduttore e tema comune dell’album è rappresentato dalla stessa figura di Dargen D’Amico. L’artista è il fulcro della narrazione. Le canzoni raccontano il suo modo di vedere il mondo e la realtà,. Ma anche il modo di vivere i sentimenti: dalle inquietudini agli sprazzi di gioia. Ciascuna traccia, benché connessa a tutte le altre, rappresenta una storia a sé. Ogni canzone è un capitolo definito con cui l’artista scrive parte della propria storia personale.

Disco d’oro per “Dove si balla”

“Dove si balla” è già certificato Disco d’oro. Attualmente, come riporta il Tgcom, conta oltre 25 milioni di stream totali sulle piattaforme digitali, stabile nella top5 di Spotify Italia, #5 nella classifica FIMI dei singoli più venduti. Ed è alla posizione #4 della classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio. È un pezzo che invita a ballare sempre, soprattutto nel periodo in cui è difficile poterlo fare, una canzone che parla «della necessità di movimento dell’essere umano, in tutti i sensi».

L’album di Dargen D’Amico

A chiudere l’album è proprio il brano “Nei sogni nessuno è monogamo”. Si tratta di una riflessione sull’essere adulti all’interno di una società che estranea e ci fa sentire degli outsider. È un dialogo che l’artista fa con se stesso; un botta e risposta che cade nel vuoto e lascia spazio solo alle incertezze e ai dubbi che si accumulano con il passare degli anni.