Crisi ucraina, Biden e Xi cercano spiragli di pace: “Usa e Cina lavorano a una soluzione”

Il colloquio tra Biden e Xi potrebbe rappresentare un punto di svolta nella crisi ucraina. Questa l’analisi a caldo della Cnn, che ha ricostruito la videochiamata di due ore con il presidente cinese Xi Jinping, il presidente americano Joe Biden ha avvertito la controparte delle “implicazioni e le conseguenze se la Cina fornirà supporto materiale alla Russia” nell’invasione all’Ucraina e “sottolineato il suo sostegno per una soluzione diplomatica della crisi”. E’ quanto si legge nel comunicato diffuso dalla Casa Bianca dopo la telefonata odierna fra i due leader.

Biden a Xi: “Su Taiwan si mantenga lo status quo”

“La conversazione si è incentrata sull’invasione non provocata della Russia in Ucraina. Il presidente Biden ha esposto le vedute degli Stati Uniti, alleati e partner su questa crisi. Il presidente Biden ha dettagliato i nostri sforzi per prevenire e poi rispondere all’invasione, compresa l’imposizionedi costi alla Russia. Ha descritto le implicazioni e le conseguenze se la Cina fornirà supporto materiale alla Russia mentre sta conducendo brutali attacchi contro le città e i civili ucraini. Il Presidente ha sottolineato il suo sostegno per una soluzione diplomatica della crisi”, si legge nel comunicato.

Il presidente americano Joe Biden ha parlato anche di Taiwan nella sua telefonata con l’omologo cinese Xi Jinping, focalizzata sulla crisi in Ucraina. Il presidente Biden “ha reiterato che la politica americana su Taiwan non è cambiata e enfatizzato che gli Stati Uniti continuano ad opporsi ad ogni cambiamento unilaterale dello status quo”, riferisce il comunicato della casa Bianca sulla telefonata fra i due leader.

La versione di Xi secondo l’agenzia di Stato cinese

Il comunicato di Pechino, attraverso l’agenzia di Stato Xinhua, ha voluto precisare che la videochiamata con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, è avvenuta «su richiesta di quest’ultimo». «La crisi ucraina non è qualcosa che vogliamo vedere», ha affermato Xi. «Gli eventi dimostrano ancora una volta che le nazioni non dovrebbero arrivare al punto di incontrarsi sul campo di battaglia. Il conflitto e lo scontro non sono nell’interesse di nessuno, e la pace e la sicurezza sono ciò di cui la comunità internazionale dovrebbe fare più tesoro», ha aggiunto Xi. «Quali membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché in qualità delle due principali economie del mondo, non solo dobbiamo guidare le relazioni tra Cina e Stati Uniti lungo il percorso corretto, ma anche assumerci la nostra parte di responsabilità internazionali e lavorare per la pace e la tranquillità del mondo», ha detto Xi.