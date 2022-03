Crisi energetica e guerra. E la sinistra italiana che fa? Pensa all’aereo intitolato a Italo Balbo

C’è una crisi energetica che aggrava una situazione già molto compromessa, con un ministro che denuncia una speculazione sui carburanti. E poi c’è la guerra che va avanti determinando sofferenze, lutti e crescente allarme anche nei Paesi europei.

Fratoianni pensa a Italo Balbo

E in questa clima che fa la Sinistra Italiana guidata da Nicola Fratoianni? Si indigna perché “uno degli aerei Airbus della flotta di Stato, con cui viaggiano le più alte cariche istituzionali” è intitolato al fascista Italo Balbo. Si trovi subito il responsabile, tuona Fratoianni, e l’esecutivo si affretti a punirlo e a “cambiare immediatamente nome all’ aeromobile”.

Sinistra Italiana invoca un immediato cambio di nome dell’aereo

“Poiché un silenzio assordante – afferma il leader di Si – ha circondato la notizia, non so se a causa di imbarazzo dei ministri o per il ‘me ne frego’ dei tempi che furono, abbiamo presentato un’atto ispettivo parlamentare per questa vergogna. Non credo proprio che in Germania qualcuno si sia mai sognato nel governo o nelle forze armate di dedicare qualcosa a gerarchi nazisti”.

A Chicago sopravvive la strada dedicata a Italo Balbo

Dov’è non è ancora arrivata la cancel culture americana vuole insomma arrivare Fratoianni. A Chicago infatti c’è una strada che porta il nome di Italo Balbo e anche un monumento, dono di Benito Mussolini in seguito alla traversata che nel 1933 portò uno squadrone di 24 aeroplani dall’Italia agli Stati Uniti, appunto nella città dell’Illinois.

L’ondata iconoclasta che dal 2018 imperversa negli Stati Uniti ha preso di mira monumenti che raffiguravano generali sudisti, poi Cristoforo Colombo e infine anche Italo Balbo. Ma la strada dedicata a Italo Balbo ancora non ha cambiato nome e anche il monumento (un’antica colonna romana trasportata via nave in America) è rimasto al suo posto.