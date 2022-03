Covid, calano i nuovi casi e i decessi. Scoperta una “variante chimera”: mix di Omicron e Omicron 2

Sono 72.568 i nuovi casi di Covid e 137 i morti, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione dei contagi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati contagiati dal covid-19 13.563.466 persone mentre le vittime salgono a 157.314. I guariti sono 12.351.985 in totale, 55.967 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 1.054.167 positivi, 18.043 in più di ieri. Sono 490.711 i tamponi processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 14,8%. Calano i pazienti in terapia intensiva, 25 in meno di ieri e 477 in totale, e i ricoverati con sintomi, 63 in meno di ieri e 8.410 in totale.

Covid, Pistello: «La Omicron 2 avanza in Italia»

«Purtroppo la variante Omicron in Italia è in buona salute e la sua “cugina” Omicron 2 avanza e si può stimare già vicina al 50%, sempre con una situazione a macchia di leopardo sul territorio nazionale». Così all’Adnkronos Salute Mauro Pistello, direttore Unità di Virologia Azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia, tra i fondatori della rete di sequenziamento dell’Istituto superiore sanità (Iss). Sulla gravità di Omicron 2, il virologo evidenzia che “non è peggiore” ma «si segnalano problemi a livello gastroenterico». E sulle reinfezioni, Pistello chiarisce che queste varianti «sono cugine strette e quindi non deve stupire che possano esserci nuove infezioni in chi ha già avuto Omicron, anche dopo le tre dosi. L’aumento dei casi che stiamo osservando – suggerisce – credo sia fisiologico, magari è un assestamento di qualche settimana per poi scendere di nuovo».

Scoperta una nuova variante: mix di Omicron e Omicron 2

Scoperti in Israele due casi di una “variante chimera” di SarS-Cov-2, che combina la variante Omicron con la sua sottovariante Omicron 2. Ad annunciarlo è stato il ministero della Salute, riferendo di due passeggeri in arrivo all’aeroporto internazionale Ben Gurion, a Tel Aviv, nei giorni scorsi. Entrambi hanno sofferto di lievi sintomi come febbre, mal di testa e dolori muscolari che non hanno richiesto cure mediche particolari, ha fatto sapere ancora il ministero.