Consiglio europeo, Fitto: «Agisca subito con tutte le misure necessarie per tutelare l’economia»

«Auspico che il prossimo Consiglio europeo valuti le misure necessarie per fermare l’offensiva russa, in accordo con i nostri partner, e rafforzi il suo spirito di solidarietà nei confronti dei milioni di rifugiati». A dirlo è stato il copresidente del gruppo Ecr-FdI, Raffaele Fitto, intervenendo in Plenaria a Bruxelles, in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani.

Dal Consiglio europeo necessario impegno per l’economia

Fitto, quindi, ha sottolineato la necessità di «solidarietà e supporto anche nei confronti della Polonia e degli altri Paesi di confine, che in questi giorni stanno dando una straordinaria prova di accoglienza». «Riguardo alle sanzioni – ha proseguito – sappiamo che sono necessarie, ma al tempo stesso ci rendono più vulnerabili. Per questo motivo – ha avvertito il copresidente del gruppo Ecr-FdI – è necessario un impegno ancora più forte per tutelare le nostre economie dalle conseguenze della guerra».

Fitto: «Istituire un fondo per imprese e lavoratori»

Fitto, quindi, ha chiarito che «prendiamo atto positivamente del primo passo fatto nel campo della difesa con il varo della Bussola strategica: è infatti fondamentale rimettere la difesa al centro delle nostre politiche. Se la guerra dovesse protrarsi le prospettive di crescita sarebbero fortemente ridimensionate, per questo occorre agire, ad esempio, con l’istituzione di un fondo, sul modello di quelli già adottati per fronteggiare altre emergenze, che supporti le imprese e i lavoratori. Sarà fondamentale fare scelte nel settore dell’energia, che – ha concluso – ci rendano meno vulnerabili e dipendenti da altri, senza pregiudizi e preclusioni».