“Coerenza come valore etico della politica”. Il convegno di Fratelli d’Italia Lazio. Segui la diretta

La coerenza come valore portante della politica. È questo il filo rosso dell’evento promosso da Fratelli d’Italia Lazio in svolgimento presso la sala convegni della Fondazione Alleanza nazionale in via della Scrofa.

All’incontro moderato da Antonfrancesco Venturini partecipano Federico Carli, economista e docente universitario, Claudio Zucchelli, presidente di Umanesimo cristiano, monsignor Gianni Fusco, animatore spirituale del Movimento Ucid, Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Emanuele Merlino, coordinatore del dipartimento Cultura della Regione Lazio di Fratelli d’Italia. Conclude il convegno Paolo Trancassini, deputato e coordinatore della Regione Lazio di FdI.