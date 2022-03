Catasto, Lollobrigida: “Il governo strozza gli italiani”. Foti: “Noi con i proletari-proprietari e Draghi?”

Francesco Lollobrigida in aula alla Camera durante il question time con il premier Draghi. A questo serviva il suo governo – prosegue il capogruppo di FdI – e non a tassare nuovamente gli italiani, già in ginocchio, colpendoli nella loro ultima certezza: “In questo momento di crisi internazionale il presidente Draghi pensi ai panificatori. agli agricoltori, ai pescatori fermi nei porti per il caro carburante. Agli italiani terrorizzati davanti le tabelle delle pompe di benzina. Pensi a come sanare queste criticità economiche”. Cosìin aula alla Camera durante il question time con il premier Draghi. A questo serviva il suo governo – prosegue il capogruppo di FdI – e non a tassare nuovamente gli italiani, già in ginocchio, colpendoli nella loro ultima certezza: la proprietà “. Lollobrigida: con la guerra, il governo mette nuove tasse La patrimoniale mascherata dietro la riforma del catasto contenuta nell’articolo 6 della legge delega continua a infiammare il dibattito. “Lei ci ha ringraziato per il nostro sostegno a difesa dell’Italia nella crisi russo-ucraina, adesso – conclude Lollobrigida – le diamo un consiglio. Pensi a risolvere le emergenze economiche e lasci stare l’imposizione di nuove tasse. Intollerabili”. Foti a Draghi: non con i proletari-proprietari, lei?

“Il catasto è del 39, vero. Lei è del ’47, ma nessuno pensa di rottamarla“, così Tommaso Foti rivolgendosi al premier Draghi. Che in aula ha tentato di illustrare i punti forza della riforma. Incappando anche in una ‘svista’ sui numeri. Con un intervento appassionato il deputato di Fratelli d’Italia smonta la narrazione del governo sulla rivisitazione degli estimi catastali. I non detti, i pericoli, i rischi concreti di una tassazione inaccettabile sulla casa. “Le abbiamo chiesto chiarimenti che lei non ci ha dato. Lo deve spiegare al suo governo e alla sua maggioranza, visto che un gruppo dei ministri non ha votato. Perché è una proposta esilarante. Le abbiamo chiesto lumi e lei oggi viene qui a fare le pulci a Fratelli d’Italia”. Vede – conclude Foti – noi abbiamo tanti difetti. Ma abbiamo sempre operato perché i proletari potessero diventare proprietari. Voi siete più interessati ai mercati finanziari che ai mercati rionali!”.