“Biden, hai messo 13 militari nelle nostre bare!”: l’attacco della deputata di destra Lauren Boebert (video)

“Tu hai messo 13 nostri militari nelle bare”. Così Lauren Boebert, deputata dell’estrema destra repubblicana, ha urlato durante il discorso sullo stato dell’Unione, interrompendo Joe Biden che stava parlando dei reduci dell’Iraq e dell’Afghanistan che hanno sviluppato il cancro a causa dell’esposizione ad agenti tossici. La deputata repubblicana, vicina alla setta Qanon e fedelissima di Donald Trump, si riferiva ai militari rimasti uccisi nell’attentato a Kabul durante il caotico ritiro degli americani lo scorso agosto.

L’attacco a Biden di Lauren Boebert

Il suo irrituale intervento ha provocato dure critiche da parte degli altri membri del Congresso, anche perché non è stato l’unico da parte della repubblicana che – insieme ad un’altra esponente dell’estrema destra, Marjorie Taylor Greene – ha scandito lo slogan “costruiamo il Muro” mentre Biden parlava dell’immigrazione.

A differenza del deputato che nel 2009 interruppe Barack Obama con il famoso “tu menti” riguardo all’Obamacare, scusandosi dopo aver interrotto il discorso presidenziale, Boebert non si è assolutamente scusata: “quando Biden ha parlato delle bare dei militari non ho potuto rimanere zitta, gli ho detto quello che ha fatto”. Inoltre la repubblicana ha affermato di aver ignorato le misure anti Covid, ed ha partecipato alla seduta senza essersi sottoposta prima ad un test come era richiesto.