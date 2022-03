“Amore Criminale”, Veronica Pivetti racconta la tragica storia di Giordana, uccisa a coltellate

Un altro terribile caso di femminicidio. Violenza cieca. Il nuovo appuntamento di “Amore Criminale”, in onda su Rai 3 giovedì 24 marzo alle 21.20, racconta un’altra vicenda di sangue. Un omicidio terribile. Veronica Pivetti parla infatti della storia di Giordana. La ragazza di vent’anni viveva a Catania. Era diventata mamma ad appena quindici anni. Amava moltissimo sua figlia, era una ballerina. Le mancava un ultimo esame per poter diventare insegnante di flamenco. Nel 2010 incontrò Luca, il ragazzo che diventerà il padre di sua figlia. Questo amore durerà tre anni.

“Amore Criminale”, il dramma di Giordana

Il racconto di “Amore Criminale” continua. Nel 2013 Giordana decise di lasciare Luca perché troppo geloso e possessivo. Il ragazzo controllava ogni suo movimento e la umiliava in continuazione per il suo aspetto fisico. Giordana, dopo un periodo di sconforto, incontrò un altro ragazzo del quale si innamorò. Finalmente si sentiva di nuovo bella e amata. Ma il 6 ottobre 2015 Giordana venne uccisa. Quella sera Luca tornò a pedinarla. La seguì fino a casa del nuovo fidanzato, dove Giordana si era recata alla fine della giornata di lavoro.

Colpita per 48 volte dal suo ex fidanzato

Verso l’una di notte l’ex fidanzato si presentò davanti a lei, prese il coltello e la uccise. La colpì per 48 volte, una scena atroce. Il ragazzo provò a scappare, ma un messaggio inviato al padre finì per tradirlo. Verrà arrestato nella stazione centrale di Milano, processato e condannato per omicidio, a trent’anni, con sentenza definitiva. In più il 16 dicembre del 2021 il Tribunale di Catania lo ha condannato, in primo grado, anche per stalking e violazione di domicilio. “Amore Criminale” è un programma realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri. E con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un format La Bastoggi, prodotto da Palomar. Un altro successo per Veronica Pivetti.