I Rolling Stones sui palchi d’Europa per i 60 anni di carriera: in Italia faranno tappa a Milano

La storia della musica. Un evento che segna un’altra tappa importante nella cosiddetta “enciclopedia del rock”. I Rolling Stones hanno annunciato ufficialmente le date del tour europeo. Sarà l’occasione per celebrare i 60 anni di carriera della band. Il tour intitolato non a caso “Sixty” porterà Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood negli stadi di dieci paesi europei. Tra questi, Hyde Park a Londra per una doppia data che si preannuncia di fuoco. Una delle tappe del tour toccherà anche l’Italia, come già anticipato nel video teaser apparso sui canali social della band la scorsa settimana.

Rolling Stones e il ritorno in Italia a giugno

Negli ultimi giorni Mick Jagger e soci hanno condiviso diversi teaser per anticipare l’annuncio dello Stones Sixty Tour. La città fortunata sarà Milano. La data è il 21 giugno. L’esibizione avverrà nella magica atmosfera dello Stadio San Siro. A cinque anni dall’ultima performance nel nostro Paese, per il Lucca Summer Festival, a 16 dalla loro ultima apparizione milanese finalmente i Rolling Stones torneranno per la gioia dei numerosi fan italiani.

Primo tour senza Charlie Watts

Questo sarà inoltre il primo tour europeo della band britannica senza Charlie Watts, storico batterista scomparso nell’estate del 2021. La tournée attraverserà l’Europa in un momento delicato, per la guerra e la pandemia, nella speranza che la doppia emergenza sia terminata. E rappresenta un’occasione unica, forse ultima, per rivedere all’opera la band inglese che ha fatto la storia del rock.

Il palco è dei Rolling Stones

Il tour, prodotto da Concerts West/AEG Presents, partirà il 1° giugno 2022 dallo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid, per poi proseguire a Monaco di Baviera, Liverpool, Amsterdam, Berna, Milano, Londra, Bruxelles, Vienna, Lione, Parigi, Gelsenkirchen e infine Stoccolma. Per l’occasione, inoltre, i Rolling Stones hanno presentato una nuova versione dello storico logo con la linguaccia disegnata dal pluripremiato designer britannico Mark Norton.