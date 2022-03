“Alleanza atlantica e crisi ucraina”: meeting con i parlamentari del centrodestra europeo (diretta)

Al via il meeting con i parlamentari del centrodestra europeo Quali prospettive per l’Alleanza Atlantica alla luce della crisi ucraina? E sul fronte della sicurezza, nel settore euro-mediterraneo, quali saranno le ripercussioni in seguito alla scelta di Vladimir Putin di invadere l’Ucraina? A questi ed altri interrogativi cercherà di fornire delle risposte la due giorni (14-15 marzo) “L’Alleanza Atlantica, la Crisi ucraina e la Sicurezza euro-mediterranea” organizzata dalla “Fondazione Farefuturo” in partenariato con l’”International Republican Institute-Iri” e il “Comitato Atlantico Italiano” e che si svolgerà tra Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica italiana, e Nh Hotel Roma Giustiniano.

La prima sessione sull’alleanza atlantica

La due giorni si aprirà oggi, lunedì 14 marzo, alle ore 10 in Senato (Sala Nassirya). Si svolgerà una sessione aperta al pubblica dal titolo “L’alleanza atlantica e la sicurezza euro-mediterranea” a cui interverranno Adolfo Urso, presidente Fondazione Farefuturo, Jan Surotchak, direttore per la Strategia Transatlantica (IRI), Fabrizio Luciolli, presidente Comitato Atlantico Italiano, Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e Lorenzo Guerini, ministro della Difesa. A seguire nella struttura del Nh Hotel Roma Giustiniano il meeting si articolerà in una serie di tavole rotonde (a porte chiuse) dove si alterneranno esperti, politici, giornalisti ed operatori del settore.