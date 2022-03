Alemanno: «La protesta degli autotrasportatori è giusta, il governo deve colpire la truffa»

«Tutti i cittadini italiani devono dare pieno sostegno alla protesta degli autotrasportatori che lunedì scenderanno in sciopero contro il caro-carburanti . Non si tratta di protesta legata solo ad interessi settoriali di categoria, ma di un grido d’allarme che riguarda tutta l’economia italiana e mi auguro che altre organizzazioni di categoria aderiscano alla protesta come ha fatto l’Associazione di partite Iva Partitalia». Così ha dichiarato Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma.

«Mentre la Commissione di garanzia sugli scioperi si attacca a cavilli burocratici per dichiarare illegittima l’agitazione, il Governo, per bocca del ministro Cingolani, si limita a denunciare “una truffa colossale”. Ma non prende misure immediate ed efficaci non solo per ridurre il peso fiscale degli aumenti ma soprattutto per colpire i responsabili di questa speculazione. Il carburante che oggi viene venduto alla pompa è il prodotto della raffinazione di petrolio comprato molto prima della guerra e degli aumenti sul mercato internazionale, mentre le società di intermediazione e raffinazione hanno aumentato in modo ingiustificato lo spread che applicano sulla intermediazione del carburante. Per questo è necessaria la protesta delle categorie per costringere questo governo non solo a ridurre le accise sul carburante ma a colpire i responsabili della speculazione e dell’aggiotaggio per contrastare questo folle rialzo dei prezzi».