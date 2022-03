Napoli, nel consiglio della Città metropolitana ci sono nove sindaci. Tutti i nomi dei 24 eletti

Siederanno 9 sindaci e 2 presidenti di Consiglio comunale nel nuovo consiglio della Città metropolitana di Napoli. Complessivamente gli eletti sono 24. Ovviamente, alla luce del colore politico dell’amministrazione civica di Napoli fare la parte del leone sono le liste di centrosinistra. Sette consiglieri ciascuno hanno infatti eletto le liste di “Progressisti e riformisti” e “Napoli metropolitana“, presentate dalla coalizione a sostegno del sindaco Gaetano Manfredi. Sotto le insegne della prima, entrano in Consiglio metropolitano i sindaci Giuseppe Cirillo, (Cardito), Carmine Lo Sapio (Pompei), Antonio Sabino (Quarto), Giuseppe Bencivenga (Frattaminore), Marco Antonio Del Prete (Frattamaggiore) e Giuseppe Tito (Meta di Sorrento).

A Napoli scontata l’affermazione del centrosinistra

Con loro anche Luciano Borrelli, vicesindaco di Calvizzano. Due invece i sindaci eletti per la lista “Napoli metropolitana“. Si tratta di Dionigi Gaudioso (Barano d’Ischia), Ilaria Abagnale (Sant’Antonio Abate). Con loro i consiglieri comunali Rosario Andreozzi e Sergio Colella (Napoli), Antonio Caiazzo (Afragola), Felice Sorrentino (Poggiomarino). Infine, Giuseppe Sommese, presidente del Consiglio comunale di Somma Vesuviana. Solo tre, invece, gli eletti del M5S, eletti in una lista civica (“Territori in Movimento“) a seguito della sentenza del tribunale di Napoli che ha sospeso lo statuto. I grillini hanno eletto Salvatore Cioffi, presidente del Consiglio comunale di Pomigliano d’Arco, Salvatore Flocco (Napeli) e Salvatore Pezzella (Giugliano).

La soddisfazione di FdI

Nel centrodestra è Forza Italia ad eleggere due consiglieri: Massimo Pelliccia, sindaco di Casalnuovo, e Salvatore Guangi (Napoli). Fratelli d’Italia ha invece eletto Giuseppe Nocerino (Somma Vesuviana). A rappresentare la lista “Grande Napoli” sarà Luigi Grimaldi (Frattamaggiore), mentre “Progresso e legalità con Catello Maresca” ha eletto Vincenzo Cirillo (Trecase). Conquista un seggio anche la Lega: Domenico Esposito Alaia (Castello di Cisterna), così come “Territori in Azione“, rappresentata da Domenico Marrazzo (Qualiano). «Il risultato raccolto oggi da FdI – ha commentato la consigliera regionale Carmela Rescigno – deve segnare soltanto un punto di partenza. Da qui alle elezioni politiche nel 2023 dobbiamo sentirci tutti mobilitati e protagonisti. Al neo consigliere Giuseppe Nocerino – ha concluso – vanno gli auguri di buon lavoro».