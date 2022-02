Ursula von der Leyen ignorata dal ministro dell’Uganda: il video della gaffe spopola sui social

A Ursula Von der Leyen è successo di nuovo: è stata trattata senza alcun riguardo dal ministro degli Esteri dell’Uganda, che l’ha ignorata completamente. Più o meno come le capitò con Erdogan in Turchia per il cosiddetto sofagate.

È accaduto giovedì durante la visita ufficiale dei rappresentanti africani a Bruxelles. Jeje Odongo, ministro degli Esteri ugandese, ha direttamente stretto la mano di Michel che era alla sua sinistra, mentre von der Leyen era alla destra.

Ursula trattata come la donna invisibile, in una dinamica che ha ricordato il famoso sofagate.

Il ministro dell’Uganda con Von der Leyen come Erdogan

Il ministro ugandese, infatti, come si vede dalle immagini che stanno rimbalzando sui social in queste ore, ha direttamente stretto la mano Michel che era alla sua sinistra, mentre von der Leyen era alla sinistra di Odongo. Sono seguiti alcuni secondi di imbarazzo , con Michel fermo sul posto. Ma, a differenza di quanto avvenne ad Ankara con il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, questa volta ad intervenire è stato il presidente francese Emmanuel Macron, che ha indicato con una certa decisione al ministro ugandese la presenza della presidente della Commissione.

Dopo la gaffe di Ankara, dove la Von der Leyen venne relegata su un sofa al vertice Ue in Turchia, la presidente della Commissione europea incontrò il presidente del Consiglio europeo Charles Michel dopo l’incidente del protocollo ad Ankara e lo avvertì: “Non permetterò che una situazione del genere si riproduca”. Un messaggio che non deve essere arrivato in Africa, dove il ministro Odongo la bellamente ignorata.