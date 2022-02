Trump: «Putin è un genio, con me alla Casa Bianca non lo avrebbe fatto. Biden è disastroso»

Forse non credeva all’attacco imminente di Mosca. Che proprio l’intelligence Usa aveva preannunciato. O forse il suo è proprio un tifo a tutto campo per l’amico ‘zar’. Ventiquattro ore fa, poco prima dell’attacco russo, Donald Trump ha definito Putin “un genio”. Durante un’intervista rilasciata al Clay Travis and Buck Sexton Show, un programma radiofonico conservatore, l’ex presidente Usa ha elogiato la strategia del Cremlino sferrata in Ucraina.

Trump: Putin è un genio. Lo conosco

“Bisogna dire che ci sa proprio fare. E sapete qual è stata la risposta di Biden? Non c’è stata risposta”. Se l’amico Vladimir è uno statista, il suo successore alla Casa Bianca si dimostra debole e inaffidabile. Incapace di gestire la crisi e causa indiretta dell’escalation.

“Con me non lo avrebbe mai fatto”

“Conosco molto bene Putin”, dice con orgoglio il tycoon, “durante la mia amministrazione non avrebbe mai fatto quello che sta facendo ora, assolutamente no!”. Il leader repubblicano elogia “l’intelligenza” delle tattiche del presidente russo (storica la stretta di mano a Helsinki nel 2018). E punta l’indice contro gli errori imperdonabili di Biden. Per Trump la crisi si sarebbe potuta evitare se fosse stata “gestita in maniera appropriata” dall’attuale presidente Usa. Che nel frattempo impone nuove ‘inutili” sanzioni su North Stream 2. Ed è avvertito dall’intelligence che i russi potrebbero invadere nel giro di 48 ore. Cosa puntualmente avvenuta.

Biden è stato incapace di gestire la crisi

L’ex presidente americano è sedotto al discorso alla nazione del presidente russo. Qualcuno li ha definiti i gemelli diversi della geopolitica mondiale. “Putin dichiara che una bella porzione dell’Ucraina, dico dell’Ucraina, è indipendente. Cioè, è fantastico. Io ho detto: ma quanto è intelligente! E ora ci entra come peacekeeper, cioè con la forza di pace più potente. Potremmo farlo anche noi al nostro confine Sud”, scherza Trump davanti alle telecamere, facendo riferimento al confine con il Messico.