Superbonus, scintille tra Giorgetti e Salvini. Il leader: «La misura non basta? Vero, ma serve»

È il superbonus per l’edilizia a far traballare le larghe intese. Quasi scontato, del resto, dopo le infuocate parole («è tra le truffe più grandi della storia») del ministro dell’Economia, Daniele Franco. Parole che hanno fatto riemergere dubbi in tutti i partiti, esclusi i 5Stelle, che degli incentivi nell’edilizia sono stati i patrocinatori. Certo, è davvero singolare che chi si è aperto la strada verso il governo a raffiche di onestà-tà-tà sia poi lo stesso che ha tenuto a battesimo le due leggi più criminogene mai varate, il superbonus – appunto – e il reddito di cittadinanza. Misure in sé non sbagliate, ma evidentemente scritte con i piedi.

Asse tra il ministro e Draghi contro il superbonus

Comunque sia, cosa fatta capo ha e ora bisogna contenere i danni intensificando i controlli. Sotto il profilo politico, invece, il superbonus ha fatto divampare la polemica, tra i partiti e nei partiti. Il caso più clamoroso è quello della Lega, dove a Giancarlo Giorgetti che aveva “sposato” la tesi di Draghi e di Franco sulla “madre di tutte le truffe” ha replicato nientemeno che Matteo Salvini. «Il superbonus – ha scandito il leader leghista dai microfoni di Radio Rtl 102.5 – è uno strumento assolutamente efficace. Stiamo lavorando per rinnovarlo aumentando la possibilità della cessione del credito, perché bloccare la cessione del credito significa bloccare l’edilizia che è l’unico settore che sta correndo in questo momento».

Il Capitano: «Gli incentivi non si bloccano»

Una sconfessione in piena regola su un tema, per altro, che riguarda soprattutto il governo. Come se Salvini – finora sempre attento a non invadere il campo del suo capodelegazione ministeriale – avesse voluto far capire chi davvero comanda nella Lega. Non stupisce, perciò, se richiesto dei suoi suoi rapporti con Giorgetti si fossero rasserenati, il Capitano abbia fornito una risposta alquanto sibillina. «No – ha infatti detto -, Giorgetti dice che non basta il superbonus. Ovvio che non basta. Però è fondamentale andare avanti sulla via del superbonus per aiutare gli italiani e un settore come l’edilizia».