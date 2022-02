Sorpresa: miss Italia è donna, non fa la ‘compagna’ e odia “Gomorra”. L’unicità di Zeudi Di Palma

Grande successo per la Finale di Miss Italia, che ieri sera, in diretta da Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia ha coronato il sogno di Zeudi di Palma, già Miss Napoli. La Rai, per evitare polemiche “boldrianiane” sul corpo femminile e gli anatami delle femministe, non ha trasmesso l’evento, che invece è andato in straeaming sulla piattaforma digitale Helbiz, condotto da Alessandro Di Sarno, inviato de Le Iene, affiancato dall’iconica artista Elettra Lamborghini, e dall’ex Miss Italia 2019, Carolina Stramare, l’attuale volto della piattaforma Helbiz Live e conduttrice del Campionato di Serie B. Ha vinto una donna, il che, di questi tempi fatti di provocazioni e politicanti, non era scontato.

Una miss Italia che non fa politica per la sinistra

La notizia è che, nonostante i proclami sull’inclusione, dunque, i dettami del politicamente corretto, gli strepiti in stile forza Zan già visti a Sanremo e la dittatura della sinistra gender che propugna l’omologazione dello scwha, mss Italia è stato vinto da una bella ragazza napoletana che non ha manifestato orientamenti sessuali gay (è affar suo, ma almeno non si è lasciata strumentalizzare), non ha baciato altre donne sul palco, non ha fatto provocazioni anti-religiose, non s’è spogliata mostrando tatuaggi simbolici, non ha fatto monologhi ipocriti sugli hater che la perseguitano e soprattutto, udite udite, ha ammesso di non amare “Gomorra” di Roberto Saviano, e lo dice da abitante di Scampia, periferia ad alto rischio criminalità di Napoli.

“Dà un’immagine di Scampia che non riconosco. Non mi interessa vederlo. Scampia è una realtà degradata, ma ci sono tanti ragazzi che vogliono emergere e vogliono emanciparsi. Ho convissuto con la realtà in cui sono nata e cresciuta – a raccontato al Il Corriere della Sera – Scampia ho frequentato le elementari e le medie. I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da certi contesti e proprio per questo lo Stato dovrebbe essere più presente per aiutarli. Vale per tutte le realtà più complicate, non solo per la nostra”. Capito Roberto?

Nota a margine, Zeudi non ha ancora manifestato in favore della canna libera, della Zan, dell’eutanasia… Almeno non si è ancora piegata al mainstreaming di sinistra, e questo è già un punto a suo favore.

Chi è Zeudi Di Palma

“Per me è una vittoria inaspettata e davvero bella – ha commentato la vincitrice Zeudi Di Palma – Miss Italia è una famiglia ed è un percorso che auguro ad ogni ragazza, al di là della vittoria. Le ragazze sono state stupende e con alcune di loro è nata una bellissima amicizia che intendo coltivare e conservare”.

La finale della kermesse ha ripercorso le esperienze che le ragazze hanno vissuto in questi mesi a Venezia, un viaggio tra tradizione, cultura, innovazione e sostenibilità. Un omaggio alla Città lagunare che quest’anno celebra i 1600 anni dalla sua Fondazione e che è candidata a diventare “Capitale Mondiale della Sostenibilità”. Durante la serata è stato assegnato anche il titolo di Miss Italia Social 2021 andato alla ventunenne di Oristano Chiara Manca, già Miss Sardegna.

Zeudi Di Palma ed è nata a Napoli, vive a Scampia e studia sociologia all’Università di Napoli ed è molto impegnata nel sociale. Ha un fratello e una sorella che sono poco più grandi di lei. I loro nomi sono Asia e Giuseppe. La madre ha cresciuto tre figli da sola. Il padre li ha abbandonati quando lei aveva solo due anni. Ha cominciato a fare la modella quando aveva solo 12 anni per “Le Vele in moda”. Successivamente ha lavorato come mascherina al San Carlo, prima di iniziare a partecipare diversi concorsi di bellezza. Prima ha vinto Miss Napoli 2021, poi è stata proclamata Miss Italia.