Sanremo: Fiorello fa l’imitazione del pitbull cattivo, gli animalisti s’inferociscono: “Non sono pericolosi”

“Forse lo ha detto per scherzo, ma se non lo diceva era meglio, è ora che la si finisca di fare passare il pitbull come un cane aggressivo”. Così l’Aidaa, associazione a difesa degli animali. dopo una battuta di Fiorello nella prima serata del festival di Sanremo, su questa razza canina.

“Già ci sono una montagna di prevenzioni nei confronti dei pitbull – spiega l’associazione- e nei cani di grossa taglia in generale. Ci mancava solo Fiorello con la sua imitazione di ieri sera (immagine in alto a destra) a Sanremo per aggiungere un nuovo tassello allo stereotipo che il pitbull è una cane cattivo ed aggressivo che ti assale appena ti muovi. Fiorello, che è un grande artista, sa benissimo che genere di ricadute possono avere queste infelici performance”.Certe affermazioni, secondo l’Aidaa, devono essere evitate “perchè il rischio di innescare ulteriori inutili paure è dietro l’angolo”.

Fiorello imita il pitbull poi si congeda da Sanremo

“Vi saluto, la mia avventura finisce qui”, ha poi annunciato il conduttore, mentre il pubblico in platea intonava un coro di “nooooo”, Fiorello. “Difficilmente vengo premiato: meravigliosi questi tre anni, non li dimenticherò mai”, ha detto il conduttore Amadeus. E Fiorello: “Neanche io…”. Ma non è escluso che a Fiorello venga chiesto un bis, nel solco di Mattarella…

Le leggende metropolitane sul cane cattivo

Pitbull è il frutto dell’unione tra molossi e terrier e racchiude in sé tutte le caratteristiche di questi cani, un mix di energia, forza, passione, tenerezza e testardaggine che rende il Pitbull un cane dall’enorme potenziale: può essere un fedele compagno di vita, a patto che abbiate la consapevolezza e una forza tali da saper affrontare la vita insieme a questo amorevole gladiatore. Cane cattivo? No, assolutamente, come spiega il video a seguire. I cattivi, spesso, sono i loro padroni…