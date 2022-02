Roma, 30enne straniero si apposta fuori scuola, terrorizza i ragazzini all’uscita e li insegue per strada

Uno straniero 30enne si divertiva da un po’ a inseguire i ragazzini all’uscita di scuola, terrorizzandoli. Molestandoli verbalmente. E molto probabilmente, creando in loro uno stato di apprensione ricorrente. Una tensione che si rinnovava ogni volta al momento della campanella che segnava la fine delle lezioni. Già, perché all’idea di ritrovarsi in strada con uno straniero adulto che ti insegue e ti spaventa per il puro gusto gusto di terrorizzarti, non deve essere una cosa facile da capire. O da mandare giù agevolmente, quando hai tra gli 11 e i 14 anni. Cioè quando stai crescendo, ma sei nel difficile passaggio dall’infanzia all’adolescenza. Ossia, quando tutte le paure e le insicurezze fanno già capolino per conto loro. Senza il bisogno che uno sconosciuto 30enne te ne aggiunga delle altre…

Roma, straniero 30enne terrorizzava gli studenti all’uscita da scuola

E così, il dirigente scolastico di un istituto romano in via Latina, vicino al Parco della Caffarella a Roma – per l’appunto la scuola presa di mira dallo straniero molesto – venuto a conoscenza della vicenda, ha immediatamente presentato un esposto negli uffici del commissariato Appio. Nello specifico, inoltre, il preside ha informato i poliziotti che in diverse circostanze uno straniero, di circa 30 anni, aveva rincorso gli studenti all’uscita di scuola. Molestandoli verbalmente e spaventandoli. Sottolineando, tra l’altro, il fatto che la persona in questione era stata vista più volte uscire appositamente dal Parco della Caffarella e inseguire i ragazzini – tutti tra gli 11 e i 14 anni – spingendosi fino a Largo dei Colli Albani.

Dopo la denuncia del preside scattano le indagini: l’uomo individuato e fermato ieri

Partite le indagini, i poliziotti hanno subito individuato e denunciato lo straniero responsabile della condotta molesta. Gli agenti in divisa e in borghese del commissariato Appio hanno tempestivamente effettuato dei servizi mirati all’individuazione dell’uomo. Pattugliando i dintorni della scuola durante gli orari di entrata e uscita degli alunni. Fino a quando ieri i poliziotti hanno rintracciato, in via Sermoneta, una persona corrispondente alle descrizioni fornite in sede di denuncia. A quel punto gli agenti, dopo aver accompagnato il 30enne sospettato negli uffici per gli atti di rito, lo hanno denunciato per molestie nei confronti di minori. Con la speranza che, con l’individuazione e il fermo, il giochino dell’uomo nero che compare all’improvviso e spaventa i malcapitati di turno, sia finito una volta per tutte.