Olimpiadi invernali di Pechino: giornalista olandese viene aggredito dagli agenti in diretta (video)

Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha dichiarato di non essere preoccupato per la libertà di stampa in generale alle Olimpiadi invernali di Pechino, sulla scia di un incidente che ha coinvolto un giornalista olandese. Il portavoce del Cio Mark Adams ha parlato di “circostanze sfortunate” quando le forze di sicurezza locali hanno cercato di fermare il corrispondente Sjoerd den Daas dalle emittenti pubbliche Nos durante una trasmissione in diretta. È stato spinto da una guardia mentre un’altra teneva la mano sopra la telecamera.

Adams ha definito la guardia “troppo zelante”, ma ha aggiunto che den Daas era stato in grado di completare la sua trasmissione in seguito e che il Cio ha contattato il Nos per l’incidente. Il redattore capo di Nos Marcel Gelauff è stato citato dai media olandesi dicendo che le immagini erano un doloroso promemoria della scarsa libertà di stampa cinese. La portavoce del comitato organizzatore Yan Jiarong nel frattempo ha affermato che “diamo il benvenuto a tutti i media internazionali” e “tuteliamo i loro diritti” di riferire sui Giochi.

Chi è il giornalista aggredito alle Olimpiadi invernali di Pechino

Sjoerd den Daas, corrispondente dell’emittente olandese NOS Nieuws, venerdì stava facendo una diretta per i Giochi invernali quando una guardia di sicurezza si è messa davanti alla telecamera e ha iniziato a spingerlo via. Nel video, den Daas tenta di continuare la trasmissione prima di essere costretto a fermarsi. Quando l’inquadratura si allarga, si vedono molte altre guardie in piedi nelle vicinanze.