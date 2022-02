Notte tragica a Milano, una moto travolge un monopattino: morti entrambi i guidatori

Una tragedia a Milano. Un nuovo grave incidente ha coinvolto un monopattino elettrico nel Milanese e una motocicletta nella tarda serata di domenica. Una moto si è scontrata con un monopattino a Trezzano sul Naviglio. Il conducente del ciclo elettrico è morto sul colpo mentre il centauro è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda in codice rosso. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate ed è deceduto qualche ora più tardi. Si tratta del più grave incidente del genere avvenuto a Milano, città funestata dagli incidenti che coinvolgono i guidatori del monopattino.

Due morti a Milano: scontro tra moto e monopattino

Il bilancio è drammatico: il primo a perdere la vita, nell’attimo dello scontro, è stato il 39enne che guidava la tavoletta elettrica. E’ morto davanti agli occhi della propria fidanzata. Il motociclista è un 60enne. Descrive la dinamica della tragedia Milano today. “L’uomo alla guida del monopattino era arrivato in viale Leonardo da Vinci – teatro del dramma – per raggiungere la fidanzata rimasta in panne con la macchina.

Milano, il 39enne sul monopattino morto sotto gli occhi della ragazza

Lei lo aveva chiamato e lui si era precipitato per darle una mano. Indossava il giubbino catarifrangente ma, secondo le prime ipotesi, avrebbe cambiato direzione improvvisamente per andare incontro alla donna”.

Il più grave degli incidenti in monopattino avvenuti a Milano

A quel punto, il motociclista, a bordo di una Triumph di grossa cilindrata, non avrebbe potuto fare nulla per evitare lo scontro. L’uomo sul monopattino è stato scaraventato a una cinquantina di metri di distanza dopo l’impatto. Sul posto si sono subito precipiatati tre ambulanze, un’automedica e elicottero. I militari della Compagnia Corsico stanno effettuando tutti i rilievi necessari per comprendere meglio la dinamica dell’incidente. Si tratta dall‘ennesimo grave episodio nel milanese nel quale rimane coinvolto un monopattino elettrico. Una strage.