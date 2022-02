Missili su Kiev, centrato un palazzo: il video dall’interno dell’edificio. Finora 198 vittime civili

A Kiev alle prime ore di oggi un edificio residenziale è stato colpito da un missile o dal lancio di un razzo. Lo riporta la Cnn. Le immagini diffuse da Kiev mostrano il palazzo, una ventina di piani in tutto, con le mura esterne di appartamenti su diversi livelli completamente distrutte, così come gli interni. Non è chiaro il numero delle vittime, ha detto il sindaco della città, Vitaliy Klitschko.

Il sindaco della capitale ucraina: “Nella città non ci sono militari russi”

Kiev è sotto il controllo del governo ucraino. A dichiararlo è stato lo stesso sindaco della Capitale. “La scorsa notte è stata difficile ma non ci sono militari russi nella città”, ha dichiarato in un video postato su Telegram, precisando però che “il nemico sta cercando di avanzare”. Alle 5 locali di oggi in città si contavano 35 feriti, tra cui due bambini, ha aggiunto, invitando gli abitanti a cercare riparo. “State nei rifugi”, ha dichiarato. “Abbiamo organizzato dei posti di blocco, per cui i movimenti in città saranno limitati e difficili”. “Sarà pesante, ma dobbiamo perseverare, perché l’esercito è con noi, la difesa territoriale è con noi, la giustizia è con noi”. Nei quartieri periferici di Kiev sarebbero in corso scontri tra le forze ucraine e le forze speciali russe. Lo dicono all’Adnkronos fonti di intelligence occidentali, secondo cui si registrano pesanti perdite da entrambi le parti. Sarebbero stati colpiti edifici residenziali e sarebbe stata distrutta dai bombardamenti una centrale elettrica.

Non solo il missile nel palazzo di Kiev: finora 198 morti tra i civili

Il ministro della Sanità ucraino, Viktor Lyashko, ha annunciato oggi che 198 persone sono morte – tra loro tre bambini – dall’inizio dell’invasione russa del paese. Inoltre, attraverso Facebook, ha reso noto che 1.115 persone sono rimaste ferite da giovedì, inclusi 33 bambini. Resta ignoto, invece, il bilancio delle vittime del palazzo centrato oggi dal missile a Kiev.